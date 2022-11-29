ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португалія надішле відповідні докази.

FPF хоче, щоб перший гол у матчі Португалія – Уругвай був записаний на Кріштіану Роналду, повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, Федерація футболу Португалії направить до ФІФА докази цього.

На 54-й хвилині збірна Португалії відкрила рахунок у матчі з Уругваєм: спочатку гол був записаний на Роналду, але пізніше виявилося, що 37-річний гравець не торкнувся м'яча головою, тому гол переписали на Бруну Фернандеша.

Якщо гол таки перепишуть, то у Роналду будуть два голи у двох матчах на ЧС-2022.