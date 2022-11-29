ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 28 листопада 2022, 21:00.

У завершальному матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Португалії обіграла уругвайців — 2:0. Дублем відзначився Бруну Фернандеш, хоча перший м'яч спочатку записали на його екс-одноклубника по МЮ Кріштіану Роналду.

Після двох турів португальці мають 6 балів у своєму активі, Уругвай — 1. Якщо перші вже гарантували собі вихід до 1/8 фіналу, то другим ще належить його вибороти у матчі останнього туру проти Гани.

Відео голів та огляд матчу:





Португалія — Уругвай 2:0

Голи: Фернандеш, 54, 90+3 (пен.)



Португалія: Кошта — Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш (Геррейру, 42) — Б. Сілва, Карвалью (Пальїнья, 82), Невеш (Леау, 69) — Фернандеш, Роналду (Рамуш, 82), Феліш (Нунеш, 82).



Уругвай: Рочет — Хіменес, Годін (Пеллістрі, 62), Коатес, Олівера (Вінья, 86) — Вальверде, Бентанкур, Весіно (Де Арраскаета, 61) — Варела, Кавані (Суарес, 73), Нуньєс (Гомес, 72).



Попередження: Невеш, Феліш — Бентанкур, Олівера.