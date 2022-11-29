ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

42-річний фахівець розповів про свої переваги.

Головний тренер Барселона Хаві Ернандес вважає, що збірна Іспанії може виграти чемпіонат світу в Катарі.

Однак, якщо цього не станеться, 42-річний фахівець хотів би, щоби титул виграла збірна Аргентини.

"Якщо Іспанія не зможе виграти титул, то нехай буде Аргентина. Ліонель Мессі – мій друг", – наводить слова Хаві Sport.es.

Нагадаємо, що влітку 2023 року у Мессі закінчується контракт із ПСЖ і зі своїм майбутнім він ще не визначився.