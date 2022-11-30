Зірковий прогноз на ЧС-2022.
- Євгене, Аргентина сьогодні вилітає?
- Ні. Переможуть Польщу 2:1 (якщо поставити на рахунок 2:1, як радить Євген, то можна підняти суму у дев’ять разів більше від зробленої ставки)
- За кого вболіваєте на Мундіалі?
- За Іспанію та Португалію.
- А хто зіграє в фіналі?
- Іспанія з Португалією (посміхається).
На перемогу команди Левандовського у поєдинку з Аргентиною, Parimatch Ukraine дає коефіцієнт 8! Нашим сусідам-братам буде важко, але ми їх точно будемо підтримувати!
Голи лідерів: Мессі – 1.8, Льова – 3.5
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