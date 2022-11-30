ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

- Євгене, Аргентина сьогодні вилітає?

- Ні. Переможуть Польщу 2:1 (якщо поставити на рахунок 2:1, як радить Євген, то можна підняти суму у дев’ять разів більше від зробленої ставки)

- За кого вболіваєте на Мундіалі?

- За Іспанію та Португалію.

- А хто зіграє в фіналі?

- Іспанія з Португалією (посміхається).

На перемогу команди Левандовського у поєдинку з Аргентиною, Parimatch Ukraine дає коефіцієнт 8! Нашим сусідам-братам буде важко, але ми їх точно будемо підтримувати!

Голи лідерів: Мессі – 1.8, Льова – 3.5



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