ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У рамках заключного, третього туру чемпіонату світу-2022, збірна Хорватії зійдеться проти збірної Бельгії.

Група F 1 Хорватія 2 4 2 Марокко 2 4 3 Бельгія 2 3 4 Канада 2 0

Хорватія — Бельгія

Четвер, 1 листопада, 17:00. Стадіон Ахмад бін Алі (Аль-Райян). Головний арбітр матчу — .

Якщо сказати після першого туру ЧС-2022, що ситуація у групі F буде виглядати саме так, як зараз — у це було б складно повірити. Перше місце займає збірна Хорватії. Так, від неї очікували, що у плей-оф вона зможе пройти, але команда Златко Далича видала дуже потужний перфоманс у другому турі проти Канади, залишивши команду з Північної Америки за бортом цього змагання.

Саме у цьому матчі Луку Модрича і компанію "прорвало". Чотири м'ячі виймав зі своєї сітки Мілан Борян. Крамарич оформив дубль, забили також Лівая та Маєр.

Зараз перед Хорватією дуже складне випробування. Щоб вийти у плей-оф з першого або з другого місця, їм край необхідно виграти у збірної Бельгії, і краще зробити це з впевненим рахунком. Але і бельгійці не подарунок.

Давайте про Бельгію. Вкрай слабкою виглядає команда Роберто Мартінеса. І це на тлі того, що, можливо, це покоління вже дограє, і на наступний мундіаль поїде зовсім інша збірна Бельгії. У перших двох матчах абсолютно не було видно, за рахунок чого ця команда планує добратись до максимальних стадій плей-оф. Так, канадців вони переграли (1:0), але у якому матчі? Коли Канада мала реальних два-три гольові моменти, і тільки невезіння та помилки рефері не дали їм зрівняти рахунок та виграти цю гру? До початку змагання це було абсолютно непередбачено.

А другий матч розставив усе по своїх місцях. Бельгія здавалась абсолютно пасивною на тлі Марокко. Тібо Куртуа пропустив двічі наприкінці матчу, а лідери типу Кевіна Де Брюйне, Едена Азара чи Дріса Мертнеса нічого не зробили, щоб відповісти чимось по-справжньому небезпечним.

Подейкують, що у роздягальні збірної Бельгії не все нормально — між собою посварилися Еден Азар, Ян Вертонген та Кевін де Брюйне. Нібито, Азар кричав Вертонгену, що захисники грають надто повільно. Зараз перед ними шанс все виправити та потрапити до плей-оф, де можна розпочати все з чистого папірця. Але чи впораються вони з напругою?

За версією компанії GG.bet, Бельгія — фаворит зустрічі: перемога команди Мартінеса оцінюється коефіцієнтом 2,68, перемога Хорватії — 2,75. На нічию дається коефіцієнт 3,35.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди вісім разів грали між собою, і за перемогами у цьому протистоянні рівність — по 3. Також між ними були дві нічиї.