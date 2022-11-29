ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аліу Сіссе в якості гравця брав участь у першому для країни плей-оф мундіалю в 2002 році, а через 20 років повторив це досягнення в якості головного тренера.

Невпинно минає час, відведений на проведення чемпіонату світу-2022 в Катарі, і в звітній день ми говорили вже про початок вирішального відтинку для кожного з квартетів на груповому етапі — третій тур. Перед нами вже був наявним перелік країн, що здобули можливість зіграти в раунді плей-оф, однак були й такі збірні, що вже не мали шансів на продовження боротьби. В контексті квартету A існувала ціла купа варіантів розвитку подій під час паралельних матчів в останній ігровий день, проте протистояння поміж Еквадором та Сенегалом усе ж таки було більш помітним на загальному тлі.

Південноамериканська та африканська збірні зуміли не програти в очних зустрічах представникові Європи в особі національної команди Нідерландів, завдяки чому зберегли максимальний рівень інтриги аж до заключного ігрового дня. "Ораньє" при цьому не могли почувати себе в абсолютній безпеці, бо все існував ризик того, що колектив Луї ван Гала за підсумком групового етапу залишився би без участі в матчах на виліт. Сенегалу при цьому потрібно було бодай наздогнати нідерландців за очками (3 проти 4), після чого необхідно було щось робити з різницею м’ячів (0 проти +2).

Неоднозначні враження залишили своєю грою команди під час попередніх двох матчів, тож існувала до певного ступеня впевненість у тому, що саме у вирішальний момент вони зможуть розкрити себе з найкращого боку. Не розкрили. Великі ставки злякали обидві сторони, і вони почали грати від глибокого захисту з поодинокими випадами на чужі ворота. І якщо Сенегал при цьому хоча б намагався зображувати зацікавленість у контролі м’яча на чужій половині, то з боку Еквадору ми бачили виключно невиразні спроби закидань уперед.

Моменти в Ідрісси Гує та Діа відкривали цю гру для "левів Теранги", однак провідні виконавці лінії атаки Аліу Сіссе згаяли власні нагоди всередині чужого штрафного. Проте в гостей ще був у наявності Ісмаїла Сарр, який постійно намагався зайти до володінь суперників із флангів, і одного разу це завершилось абсолютно безглуздим фолом Інкап’є проти нього. Можна сказати, що суперник просто переїхав гравця Вотфорда на 44 хвилині, замість відбирання м’яча.

Власне Сарр таким чином заробив для себе можливість прицільно пробити в правий нижній кут із пенальті, після чого команди відправились на нетривалий перепочинок. Відновлення гри жодного пожвавлення з обох стороні при цьому не принесло, і футболісти Густаво Альфаро продовжували грати в доволі повільному стилі в атаці.

Проте відсутність швидкостей не вказує на відсутність можливості забити — із статичного стандартного положення на правому фланзі Торрес на 67 хвилині спрямував м’яч на голову Кайседо до зони перед чужим воротарським. Тоді почало раптово здаватись, що цю гру еквадорцям удасться перевернути з ніг на голову, але це було виключно оманливим враженням.

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Вже за кілька хвилин Ідрісса Гує також виконав подачу зі стандарту в глибині правого флангу до центру чужого штрафного, яку на ногу Кулібалі до кута воротарського примудрився перевести найкращий бомбардир Еквадору на цьому турнірі Валенсія. Лідер захисту африканської збірної в цей момент став для команди справжнім рятівником, а окрім того ще й убивцею мотивації суперників відіграватись, бо до завершення гри футболісти Альфаро навіть не вигадали масованого штурму.

Таким чином, збірна Сенегалу за підсумками групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі здобула шість балів та відповідно посіла другу сходинку в турнірній таблиці групи A, через що продовжуватиме участь у турнірі вже на стадії 1/8 фіналу. Для Еквадору з чотирма набраними балами турнірний шлях добіг до кінця.Еквадор —1:2Кайседо, 67 — І. Сарр, 44 (пен.), Кулібалі, 70Галіндес — Анхело Пресіадо (Поросо, 85), Торрес, Інкап’є, Еступіньян — Франко (Сіфуентес, 46), Груесо (Сармієнто, 46), Кайседо — Плата, Естрада (Реаско, 64), Валенсія.Е. Менді — Сабалі, Кулібалі, Якобс, Діалло — Сісс (Н. Менді, 75), П. Гує — І. Ндіає (Б. Дьєнг 75), І. Гує, І. Сарр — Діа (Сіссе, 90+5).Попередження: І. Гує.