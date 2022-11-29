ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гарет Саутгейт зробив одну заміну порівнянно з минулим матчем.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу збірна Уельса зіграє проти збірної Англії.

Стали відомі стартові склади команд. Відзначимо, що у центрі поля збірної Англії, порівняно з матчем проти США, замість Мейсона Маунта зіграє Філ Фоден. Також в атаці буде Маркус Рашфорд.

Уельс: Геннессі — Н. Вілліамс, Мефам, Родон, Б. Девіс — Ампаду, Аллен — Бейл, Ремзі, Джеймс — К. Мур.

Запасні: А. Девіс, Гюнтер, Вілсон, Джонсон, Робертс, Моррелл, Лок’єр, Дж. Вілліамс, Гарріс, Томас, Левітт, Кабанго, Колвілл, Сміт.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу — Райс, Гендерсон — Рашфорд, Беллінгем, Фоден — Кейн.

Запасні: Поуп, Рамсдейл, Гріліш, Стерлінг, Тріпп’єр, Філліпс, Даєр, Коуді, Сака, Александер-Арнольд, Маунт, Вілсон, Меддісон, Галлагер.

Гра Вельс — Англія почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.