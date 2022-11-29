ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу на Football.ua.

У рамках третього туру групового етапу ЧС-2022 збірна Сенегалу забезпечила собі місце у плей-оф раунді змагання завдяки перемозі над Еквадором.

Сарр та Кулібалі стали авторами голів представника Африки. За Еквадор відзначився Кайседо.

Дивіться відео голів та огляд матчу:

Еквадор — Сенегал 1:2

Голи: Кайседо, 67 — І. Сарр, 44 (пен.), Кулібалі, 70



Еквадор: Галіндес — Анхело Пресіадо (Поросо, 85), Торрес, Інкап’є, Еступіньян — Франко (Сіфуентес, 46), Груесо (Сармієнто, 46), Кайседо — Плата, Естрада (Реаско, 64), Валенсія.



Сенегал: Е. Менді — Сабалі, Кулібалі, Якобс, Діалло — Сісс (Н. Менді, 75), П. Гує — І. Ндіає (Б. Дьєнг 75), І. Гує, І. Сарр — Діа (Сіссе, 90+5).



Попередження: І. Гує.