Французька рефері працюватиме на матчі Коста-Ріка — Німеччина.
Стефані Фраппар, Getty Images
29 листопада 2022, 22:38
ФІФА оголосила суддівську бригаду на матч третього туру групового етапу ЧС-2022 між збірними Німеччини та Коста-Ріки.
Головним рефері буде француженка Стефані Фраппар. Допомагатиме їй Неуза Бек із Бразилії та Карен Діас Медіна з Мексики. Четвертим рефері стане Саїд Мартінес із Гондурасу.
Відзначимо, що це історичне рішення від ФІФА. Фраппар — перша жінка-арбітр, яка обслуговуватиме матч мундіалю у ролі головного судді.
До цього їй відводилася роль четвертого судді на матчі Мексики та Польщі. Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Нагадаємо, що матч між Німеччиною та Коста Рікою відбудеться першого грудня о 21:00 за київським часом.