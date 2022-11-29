ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французька рефері працюватиме на матчі Коста-Ріка — Німеччина.

ФІФА оголосила суддівську бригаду на матч третього туру групового етапу ЧС-2022 між збірними Німеччини та Коста-Ріки.

Головним рефері буде француженка Стефані Фраппар. Допомагатиме їй Неуза Бек із Бразилії та Карен Діас Медіна з Мексики. Четвертим рефері стане Саїд Мартінес із Гондурасу.

Відзначимо, що це історичне рішення від ФІФА. Фраппар — перша жінка-арбітр, яка обслуговуватиме матч мундіалю у ролі головного судді.

До цього їй відводилася роль четвертого судді на матчі Мексики та Польщі. Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Нагадаємо, що матч між Німеччиною та Коста Рікою відбудеться першого грудня о 21:00 за київським часом.