Чергові погані кадрові новини.
Алекс Сандро, getty images
30 листопада 2022, 00:27
Бразилія в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу у Катарі зіграє проти Камеруну.
Як повідомляє видання Globo, пошкодження отримав лівий захисник національної команди Алекс Сандро.
Стверджується, що його місце в стартовому складі займе Алекс Теллес.
Алекс Сандро приєднався в лазареті до Неймара та Даніло, про пошкодження яких стало відомо раніше.
Матч Камерун — Бразилія відбудеться 2 грудня о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.