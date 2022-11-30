ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Чергові погані кадрові новини.

Бразилія в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу у Катарі зіграє проти Камеруну.

Як повідомляє видання Globo, пошкодження отримав лівий захисник національної команди Алекс Сандро.

Стверджується, що його місце в стартовому складі займе Алекс Теллес.

Алекс Сандро приєднався в лазареті до Неймара та Даніло, про пошкодження яких стало відомо раніше.

Матч Камерун — Бразилія відбудеться 2 грудня о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.