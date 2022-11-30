ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

Вже сьогодні у вирішальному матчі групи C зустрінуться збірні Аргентини та Польщі. Parimatch Ukraine впевенений у перемозі команди Ліонеля Скалоні і дає на це коефіцієнт 1,48.

За останні десятиліття в збірної Польщі надійно сформувався образ колективу, який має хороших гравців, але не має хорошої команди. Роберт Левандовскі впевнено входить у топ найкращих форвардів світу, Войцех Щенсни – у топ найкращих воротарів, багато польських футболістів грають у серйозних європейських командах, але черговий невихід “кадри” у плей-офф великого турніру вже нікого не дивує.

Але були часи, коли збірна Польщі без гравців у топ-клубах обґрунтовано претендувала на виграш чемпіонату світу з футболу. І дуже приємно, що такі здобутки не обійшлися без участі львівського тренера. Казімеж Гурський, який до відбору на ЧС-74 працював з польською молодіжкою, після призначення до національної команди інтегрував до неї молодих талантів. І туди було когось інтегрувати!

Казімеж Дейна (на фото) на ЧС-1974 показав себе як один із найкращих плеймейкерів світу. Гжегож Лято – як один із найкращих вінгерів. Анджей Шармах – як бомбардир від Бога. Ян Томашевський – як просто найкращий воротар турніру. А Гурський поставив команді гру, яка, як зазначають історики, була демонстрацією всій футбольній Європі, як має виглядати швидка контратака.

Перемога над аргентинцями у першому турі мундіалю – не випадковий успіх і навіть не вершина досягнень тієї чудової команди. Треба починати з того, що ще у відборі вони вибили збірну Англії, яку тренував Альф Ремсі і в яку ще викликались деякі чемпіони світу. Після аргентинців вони обіграли Гаїті з рахунком 7:0 і перемогли Італію, коли їх влаштовувала нічия.

Більше того – у випадку нічиєї Польща займала перше місце, “скуадра адзурра” – друге, і Лято розповідав, що італійці пропонували гроші за нічию навіть у перерві матчу. Але Італія була зметена лавиною швидких атак і мала хвалити успіх за те, що пропустила до перерви всього двічі, а не більше. А до ЧС італійці не пропускали півтора року, суха серія Дзоффа протрималася 1143 хвилини...

Саме Аргентина отримала від “кадри” два м'ячі вже станом на восьму хвилину. Потім “альбіселестес” повернулися в гру, але все одно поступилися 2:3. Лято, як яструб, двічі чудово зіграв на добиваннях, та й при третьому м'ячі віддав гольову передачу...

Турнір чемпіонату світу тоді складався з чотирьох груп, з яких 8 найкращих команд виходили у другий груповий етап, у дві нові групи. Переможці цих груп розігрували фінал чемпіонату світу, а ті, що посіли другі місця, – матч за третє місце. І збірна Польщі до останнього претендувала на фінал із голландцями, обіграла Швецію та Югославію – але програла німцям. Поляки скаржаться на погану якість поля, але й Майєр виграв два виходи віч-на-віч у Лято... Що ж, німцям допомогли рідні стіни – не нова історія. А матч за бронзу поляки виграли – у самих бразильців.

Через чотири роки у “кадри” був ще сильніший склад. Щенсни – не перший поляк, який грав за Ювентус та Рому; Збігнєв Бонек показав себе одним із найкращих гравців групи атаки вісімдесятих років, а заявив про себе саме на ЧС-1978. А Влодзімеж Любаньські трохи недобрав слави, бо пропустив ЧС-1974 через травму, але в самій Польщі багатьма вважається найкращим польським футболістом в історії. На аргентинський ЧС “Влодек” вже зміг приїхати.

У збірній вже не було Гурського: він у 1976 році відбув тренувати Панатінаїкос, з яким візьме чемпіонський титул. З його наступником Яцеком Гмохом команда стала обороннішою: два перші матчі закінчилися із сумарним рахунком 1:0. Але, мабуть, у цьому й полягав клас: тих самих німців “кадра” у групі обійшла. Нічия у матчі відкриття, перемоги над Тунісом та Мексикою – і вихід далі.

Другий груповий етап ніби переніс “кадру” на Копа Америка: суперниками стали Аргентина, Бразилія та Перу. І ми не знаємо, чи зміг би хтось перешкодити полякам вийти у фінал ЧС, якби Маріо Кемпес не виконав фінт Суареса до Суареса. Наприкінці першого тайму гри з аргентинцями Лято після штрафного бив по воротах метрів із семи. У воротаря вже не було шансів, але форвард аргентинців рукою виніс м'яч із самої лінії. Пенальті, звичайно, поставили, але за правилами того часу Кемпес не отримав навіть жовтої картки. Дейна не реалізував 11-метровий, і Польща згоріла 0:2.

Звичайно, за іншого трактування правил Кемпес міг би і не зіграти воротаря, але у будь-якому разі Польща дивом не зрівняла рахунок. Кемпес забив один до цього інциденту, один після – і гра закінчилася 2:0. А навіть нічия запустила б усі події у групі за іншим сценарієм! Зокрема, Аргентина могла б і не грати з Бразилією на 0:0... За фактом “кадра” в групі обіграла тільки Перу і пролетіла “навіть” повз матч за третє місце. А та Аргентина, як і німці чотирма роками раніше, обіграла Голландію у фіналі та стала чемпіоном.

Втретє поспіль майбутньому чемпіону “кадра” програє на ЧС-1982, коли програє півфінал Італії. Дві “бронзи” мундіалей так одне 5-6 місце стали підсумковим доробком тієї видатної команди.

З урахуванням товариських та напівтовариських матчів поляки зіграли проти Аргентини 11 ігор: три виграли, два звели внічию, шість програли.

Віталій Пасічний, Football.ua