ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Є ризик, що лідер нападу США не відновиться до наступного матчу.

Збірна Сполучених Штатів Америки напередодні здобула мінімальну перемогу в надпринциповому матчі проти Ірану в останньому турі групового етапу чемпіонату світу-2022, завдяки чому вийшла до плей-оф цього турніру.

Іран — США 0:1 Відео голу та огляд матчу 29.11.2022

Єдиний забитий м’яч у звітній зустрічі залишився на рахунку нападника "зірок та полос" Крістіана Пулішича.

Проте в тому епізоді гравець лондонського Челсі, окрім голу на свій рахунок, отримав ще й добрячий удар у корпус під час зіткнення з голкіпером суперників.

Пошкодження миттєво вивело з ладу лідера атак американців, проте він мужньо дограв до завершення першого тайму, після чого був замінений на Брендана Ааронсона.

Залишалось лише дочекатись того моменту, як лікарі збірної США оприлюднять інформацію щодо стану їхнього гравця, і зрештою вони повідомили про ушкодження м’язів тазу в нападника.

Наразі строки відновлення 24-річного виконавця залишаються невідомими, як і немає впевненості щодо того, що на його появу на полі можна буде очікувати в матчі 1/8 фіналу проти Нідерландів.

У цьому сезоні Крістіан забив два голи та віддав дві гольові передачі в 22 матчах на клубному рівні.