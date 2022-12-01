ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі третього туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Японії та Іспанії в рамках квартету E.

ЧЕТВЕР, 1 ГРУДНЯ, 21:00. ХАЛІФА ІНТЕРНЕШНЛ СТЕДІУМ, ДОХА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІКТОР ГОМЕС (ПАР). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Збірна Японії здивувала нас під час цього групового етапу чемпіонату світу двічі, причому у двох абсолютно протилежних ключах. Спочатку "самураї" створили справжню сенсацію і обіграли національну команду Німеччини, але потім, у другому турі, зазнали мінімальної поразки від головного аутсайдера групи E (на папері) — збірної Коста-Ріки. Так, тоді японці зіграли краще, але кого це вже зараз хвилює? Пост-фактум ще тоді вони втратили ідеальну можливість вийти до плей-оф, але шанси досі залишаються.

Що ж для цього потрібно? Японія займе першу сходинку, якщо обіграє іспанців, а Коста-Ріка не декласує німців. В разі нічиєї в майбутньому поєдинку у японців будуть шанси на другу сходинку. Для цього потрібно, щоб Коста-Ріка не обіграла німців, або німці не обіграли Коста-Ріку з різницею у два або більше м'яча.

Щодо збірної Іспанії, то підопічні Луїса Енріке радували нас протягом цього мундіалю не лише гарною грою, а й своїми результатами. Тотальний деклас Коста-Ріки завдяки семи м'ячам без відповіді, та й нічию проти Німеччини не можна вважати якимось провалом, навіть з урахуванням того, що німців обіграла Японія в першому турі.

Тепер "фурії роха" залишилося зробити останній крок до плей-оф ЧС-2022 та закріпити в останньому матчі групового етапу весь той продемонстрований атакуючий та комбінаційний потенціал. Іспанія гарантує собі перше місце в разі перемоги над Японією. Якщо буде нічия, тоді іспанці вийдуть до плей-оф, але ризикують втратити першу сходинку в тому випадку, якщо Коста-Ріка обіграє німців. Якщо ж Іспанія програє, а німці не зможуть обіграти Коста-Ріку, тоді іспанці усе одно вийдуть далі.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу Іспанії пропонується коефіцієнт 1,43, тоді як потенційний успіх Японії оцінюється показником 8,87. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,61.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Японія (4-2-3-1): Гонда (Сімідзу С-Палс) — Томіясу (Арсенал), Ітакура (Боруссія М), Йосіда (Шальке), Нагатомо (ФК Токіо) — Танака (Фортуна Д), Моріта (Спортінг Л) — Доан (Фрайбург), Камада (Айнтрахт), Кубо (Реал Сосьєдад) — Асано (Бохум)

Іспанія (4-3-3): Сімон (Атлетік Більбао) — Карвахаль (Реал Мадрид), Пау Торрес (Вільярреал), Лапорт (Манчестер Сіті), Альба (Барселона) — Гаві (Барселона), Родрі (Манчестер Сіті), Педрі (Барселона) — Ферран Торрес (Барселона), Мората (Атлетіко Мадрид), Ольмо (РБ Лейпциг)

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