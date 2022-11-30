ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболістам вже повідомили цю інформацію.

Збірна Бразилії у рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Камеруну випустить резервний склад, повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, Тіте вирішив дати відпочити основним гравцям. Футболістам уже повідомили про таке рішення. Воно пов'язане з тим, що бразильці вже забезпечили собі плей-оф турніру.

Орієнтовний склад збірної Бразилії на матч проти Камеруну:

Едерсон, Дані Алвеш, Мілітао, Бремер, Алекс Теллес, Фабіньо, Бруно Гімараес, Антоні, Родріго, Габріель Жезус, Мартінеллі.

Зазначимо, що матч Камерун – Бразилія відбудеться 2 грудня о 21:00 за київським часом.