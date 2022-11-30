ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Наставник Бельгії прокоментував чутки відносно скандалу у роздягальні його команди.

Тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес прокоментував чутки стосовно конфлікту у роздягальні.

"Є ЗМІ, які люблять кидатися на фейкові та негативні новини замість того, щоб підтримувати найталановитішу команду в історії бельгійського футболу. Я не знаю, звідки з'являються ці історії та хто їх публікує. Але ця людина забила автогол Бельгії замість того, щоб підтримати свою країну. Ця людина є справжнім генієм.

Насправді нам не варто надто турбуватися про шум ззовні. Ми тут, у Катарі, щоб досягти нашої мети. Сподіваюся, справжні вболівальники все ще зможуть насолоджуватися цим. Ми хочемо скористатися цим другим шансом. Зараз справді вдалий час для відповіді. Наш чемпіонат світу справді може розпочатися завтра. Я не бачив на цьому чемпіонаті світу жодної команди, яка б грала ідеально. Якщо ми продовжимо, то постараємося вийти на найкращий можливий рівень у фазі плей-оф".

Бельгійці поступилися у крайньому турі групового етапу, проте в разі перемоги у матчі з міцною Хорватією пройдуть до наступного раунду змагань.