ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 30 листопада 2022, 17:00.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 національна збірна Франції сенсаційно поступилася Тунісу.

Хазрі став автором єдиного гола в цьому протистоянні, хоча, незважаючи на поразку, колектив Дідьє Дешама все -таки виграв групу D.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Туніс — Франція у 3 турі групового етапу ЧС-2022:

Туніс — Франція 1:0

Гол: Хазрі, 58.

Туніс: Дамен — Талбі, Мерія, Гандрі — Маалуп, Лайдуні, Скірі, Кешріда — Хазрі (Жебалі, 60) — Бен Ромдхан (Шаалані, 74), Сліман (Абді, 83).

Франція: Манданда — Дісасі, Варан (Саліба, 63), Конате, Фофана (Грізманн, 73) — Камавінга, Чуамені, Гендузі (Дембеле, 79) — Коман (Мбаппе, 63), Верету (Рабьо, 63), Коло-Муані.

Попередження: Кешріда.