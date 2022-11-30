ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Джалеля Кадрі обіграла чинних чемпіонів світу, але не змогла подолати груповий етап.

У матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу в Катарі збірна Франції сенсаційно поступилася національній команді Тунісу з мінімальним рахунком 0:1.

Франція, розуміючи, що їй уже нічого не потрібно на груповій стадії турніру після двох перемог над Австралією та Данією, випустила на заключну гру свій другий склад. Так, за іменами це всі зірки, але тієї зіграності, яка має бути у чинних чемпіонів світу, не було.

Перший дзвінок для французів пролунав на восьмій хвилині, коли не було зараховано гола у ворота Стіва Манданди. Хазрі чудово подав зі штрафного на Гандрі, який переправив м'яч у ворота, проте арбітр одразу показав, що був офсайд. Система ВАР підтвердила правильність рішення судді.

Перша небезпека біля воріт Тунісу виникла лише в середині першого тайму, коли після проходу Фофани пробивав Коман, але його удар був не точним. Загалом французи більше володіли м'ячем, але небезпеки було більше біля воріт команди Дідьє Дешама.

Потім на 58 хвилині французи взагалі пропустили. Після відбору в центрі поля пішла небезпечна атака, де Хазрі підхопив м'яч, добіг до штрафного майданчика і акуратно пробив низом у кут воріт, вивівши команду Джалеля Кадрі вперед.

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Через кілька хвилин почав діяти Дідьє Дешам, провівши три заміни, випустивши на поле Мбаппе, Рабьо та Саліба. Ці ходи особливої ​​небезпеки біля воріт Тунісу не принесли і на полі з'явився Грізман, а потім ще й Дембеле.

Арбітр компенсував дев'ять хвилин і на останній доданій хвилині французи свого досягли — забили у ворота тунісців. Пішла чергова подача до штрафного майданчика, Тальбі виграв верх, але відскок вийшов на ногу Грізманну, який ударом з рикошетом відправив м'яч у сітку воріт. Однак після тривалого перегляду відеоповтору було зафіксовано офсайд, що означало, що гол було скасовано.

Туніс виграв матч, забивши свій перший гол на турнірі у ворота чинних чемпіонів світу. Це була заслужена перемога команди Джалеля Кадрі, але, на жаль, у паралельному матчі Австралія обіграла Данію і саме вона пройшла далі з другого місця в групі.

Туніс — Франція 1:0

Гол: Хазрі, 58.

Туніс: Дамен — Талбі, Мерія, Гандрі — Маалуп, Лайдуні, Скірі, Кешріда — Хазрі (Жебалі, 60) — Бен Ромдхан (Шаалані, 74), Сліман (Абді, 83).

Франція: Мліді — Дісасі, Варан (Саліба, 63), Конате, Фофана (Грізманн, 73) — Камавінга, Чуамені, Гендузі (Дембеле, 79) — Коман (Мбаппе, 63), Верету (Рабьо, 63), Коло-Муані.

Попередження: Кешріда.