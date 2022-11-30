ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 30 листопада 2022, 17:00.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 Австралія вистраждала перемогу над Данією.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Метью Лекі, який і приніс в актив австралійців три набрані пункти.

Таким чином, збірна Австралії за підсумками групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі здобула шість очок та відповідно посіла другу сходинку в турнірній таблиці групи D, через що продовжуватиме участь у турнірі вже на стадії 1/8 фіналу.

Для Данії, в свою чергу, з одним набраним балом турнірний шлях добіг до кінця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Австралія — Данія у 3 турі групового етапу ЧС-2022:

Австралія — Данія 1:0

Гол: Лекі, 61



Австралія: Раян — Дегенек, Суттар, Роулз, Бегич — Лекі (Хрустич, 89), Ірвін, Муй, Гудвін (Баккус, 46) — Дюк (Макларен, 82), Макгрі (Райт, 73).



Данія: Шмейхель — Р. Крістенсен (Ба, 46), Андерсен, А. Крістенсен, Меле (Корнеліус, 69) — Гейб’єрг, Єнсен (Дамсгор, 59) — Сков Ольсен (Сков, 70), Еріксен, Ліндстрьом — Брайтвейт (Дольберг, 59).



Попередження: Бегич, Дегенек — Сков.