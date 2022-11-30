ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник Арсеналу не зіграє на чемпіонаті світу в Катарі.

Центральний захисник лондонського Арсеналу Бен Вайт, який також може виступити у якості правого фулбека, не зіграє на чемпіонаті світу-2022 у складі національної збірної Англії.

Як повідомляє офіційна прес-служба "трьох левів", 25-річний англієць залишив тренувальну базу команди в Аль-Вакрі та вилетів додому з особистих причин.

Очікується, що гравець Арсеналу не повернеться до збірної до кінця ЧС-2022.

Відзначимо, що на цьогорічному мундіалі Бен Вайт не зіграв жодної хвилини, залишившись в заявках на матчі проти Ірану та США.