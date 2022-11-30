ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португальський форвард ризикує пропустити останній матч групового етапу ЧС-2022.

Капітан та нападник національної збірної Португалії Кріштіану Роналду не брав участі в тренуванні у загальній групі своєї команди перед матчем третього туру групового етапу ЧС-2022 проти Південної Кореї. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, 37-річний форвард тренувався за індивідуальною програмою та працював у тренажерному залі.

Відзначається, що це не пов’язано з можливою травмою зіркового гравця, який на цьому мундіалі відзначився одним голом.

Нагадаємо, що Португалія вже гарантувала собі вихід до плей-оф ЧС-2022 після двох перемог над Ганою та Уругваєм.

Матч Південна Корея — Португалія відбудеться у п’ятницю, 2 грудня, о 17.00 за київським часом..