Завершились усі матчі квартету.
Польща - Аргентина, getty images
30 листопада 2022, 23:10
Третій тур у квартеті С групового раунду чемпіонату світу-2022 офіційно завершився двома зустрічами: Польща поступилась Аргентині, а Мексика обіграла Саудівську Аравію.
За підсумками групового етапу Аргентина набрала шість балів та зайняла перше місце. Поляки опинились на другій сходинці з чотирма очками.
Мексиканці також змогли набрати чотири бали, проте усе одно покидають турнір. Саудівська Аравія ж їде додому з трьома очками.
|ГРУПА C
|1
|
|Аргентина
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|3
|6
|
|2
|
|Польща
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|
|3
|
|Мексика
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|
|4
|
|Саудівська Аравія
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|
Нагадаємо, що перші пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 вже відомі — суперників дізнались Нідерланди та Сенегал.