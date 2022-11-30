ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Завершились усі матчі квартету.

Третій тур у квартеті С групового раунду чемпіонату світу-2022 офіційно завершився двома зустрічами: Польща поступилась Аргентині, а Мексика обіграла Саудівську Аравію.

За підсумками групового етапу Аргентина набрала шість балів та зайняла перше місце. Поляки опинились на другій сходинці з чотирма очками.

Мексиканці також змогли набрати чотири бали, проте усе одно покидають турнір. Саудівська Аравія ж їде додому з трьома очками.

ГРУПА C 1 Аргентина 3 2 0 1 5 2 3 6 2 Польща 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Мексика 3 1 1 1 2 3 -1 4 4 Саудівська Аравія 3 1 0 2 3 5 -2 3

Нагадаємо, що перші пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 вже відомі — суперників дізнались Нідерланди та Сенегал.