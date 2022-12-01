ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

Сьогодні збірна Німеччини закінчить виступи на груповому етапі ЧС-2022. При цьому вона ризикує закінчити і виступи на ЧС взагалі – якщо не обіграє Коста-Рику. Втім, Parimatch Ukraine вважає німців надвпевненим фаворитом гри та дає на її перемогу коефіцієнт 1,11.

Єдина попередня зустріч бундестім та “лос тікос” відбулася у 2006 році – і була матчем відкриття. Збірна Німеччини зазнавала серйозної кадрової проблеми: за лічені дні до старту мундіалю травму отримав Міхаель Баллак. Порівняно з товариським матчем проти Колумбії, який відбувся за тиждень до ЧС, Клiнсманн зробив лише одну зміну у складі: Баллака замінив атакуючий хав Вердера Тім Боровскі.

Саме з Боровскі німецька преса зв'яже надмірну для явного аутсайдера кількість контратак Коста-Ріки. Тім не встигав повертатися в оборону так швидко, як живий двигун у центрі поля на ім'я Міхаель. Втім, сам матч вийшов таким, що чіплятися до деталей міг лише зануда. Він став найрезультативнішим матчем-відкриттям в історії чемпіонатів світу!

Вже на самому початку гри Філіп Лам зробив заявку на найкрасивіший гол турніру: його фірмове зміщення з флангу і обвідний удар у дальні “дев'ять” крутять у різних нарізках YouTube і через 16 років. Коста-Ріка швидко зрівняла рахунок, але глобально “лос тікос” не могли претендувати на позитивний результат – надто вже часто німці цього дня робили подарунки.

Подарунки Мирославу Клозе, який грав у свій день народження. Майбутній рекордсмен чемпіонатів світу чудово відкривався та отримав стільки класних передач, що міг собі дозволити забивати навіть ногами. Це не дуже для нього типово: наприклад, найкращим бомбардиром ЧС-2002 Міро став, забиваючи лише головою. Але другий та третій м'ячі костариканцям Клозе провів низом.

На чисте перше місце за результативністю цей матч відкриття вийшов і старт ЧС-1930 обійшов, зокрема, завдяки арбітрам. Другий м'яч Коста-Рика забивала з очевидного офсайду – черговий привіт усім противникам VAR… Але Німеччина була цього дня така натхненна і так підтримувалася майже 66 тисячами фанатів (костаріканців не приїхало й тисячі), що одного суперголу їй було мало. Швайнштайгер не став навішувати зі штрафного, а відкотив на Фрінгса, який гарматним ударом оформив остаточний рахунок.

ЧС-2006 стартував так само, як продовжився: ідеальним святом футболу. Дуже футбольна країна, великі заповнені стадіони, безліч цікавих команд – таким і має бути футбольний чемпіонат світу. Приємно, що й збірна України виявилася причетною до цього свята.

Німеччина – Коста-Рика 4:2

Голи: Лам (6), Клозе (17, 61), Фрінгс (87) – Ванчопе (12, 73)

Німеччина: Леманн, Лам, Метцельдер, Мертезакер, Фрідріх, Шнайдер (Одонкор, 90), Швайнштайгер, Фрінгс, Боровські (Кель, 72), Клозе (Нойвілль, 79), Подольські

Коста-Рика: Поррас, Марін, Уманія, Мартінес (Драммонд, 66), Гонсалес, Сентено, Секейра, Фонсека, Соліс (Боланьос, 78), Ванчопе, Гомес (Асофейфа, 90)

Попередження: Фонсека (30)

Віталій Пасічний, Football.ua