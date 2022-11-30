ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Херардо Мартіно посіла третє місце у квартеті С через різницю забитих та пропущених.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Мексики здобула перемогу над Саудівською Аравією з рахунком 2:1.

Незважаючи на переможний результат, підопічні Херардо Мартіно не виступлять у плей-оф ЧС-2022, поступившись збірній Польщі другий рядок у квартеті С через різницю забитих та пропущених.

Таким чином, збірна Мексики вперше з 1978 вилетіла з фінальної частини чемпіонату світу на груповій стадії.