ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу, що відбувся 30 листопада 2022, 21:00.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Мексики здобула перемогу над Саудівською Аравією з рахунком 2:1.

Через пропущений гол у компенсований арбітром час мексиканці опинилися на підсумковому третьому місці в групі С за рахунок різниці голів та втратили місце у плей-оф ЧС-2022.

У 1/8 фіналу катарського мундіалю від квартету С виступатимуть Аргентина та Мексика.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Саудівська Аравія — Мексика у 3 турі групового етапу ЧС-2022:

Саудівська Аравія — Мексика 1:2

Голи: ад-Давсарі, 90+5 — Мартін, 47, Чавес, 52



Саудівська Аравія: аль-Овейс — аль-Тамбакті, Аль-Булаїгі (Шарахлі, 37), Аль-Амрі — Абдулхамід, Аль-Хасан, Канно, Аль-Ганам (Бехебрі, 88) — Аль-Бурайкан, аш-Шехрі (Аль-Абуд, 62), ад-Давсарі.



Мексика: Очоа — Санчес (К. Альварес, 88), Монтес, Морено, Галльярдо — Пінеда (Родрігес, 77), Е. Альварес (Фунес Морі, 87), Чавес — Лосано, Мартін (Хіменес, 77), Вега (Антуна, 46).



Попередження: аль-Тамбакті, Маду, Аль-Амрі, аш-Шехрі, Бахебрі — Е. Альварес.