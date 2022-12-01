ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє матеріал про нового героя німецької збірної.

27 листопада 2021 року Ніклас Фюллькруг зрівняв рахунок у грі Вердера, що посідав на той момент 10-е місце у Бундеслізі 2, у матчі з Хольштайн Кілем.

Через дванадцять місяців і 26 голів 29-річний гравець вийшов з лави запасних Німеччини, різко вбіг у штрафний майданчик Іспанії, відібрав м’яча від Джамала Мусіали, який не зумів як слід його прийняти, і переключився на автопілот.

"М'яч був біля моїх ніг", — згадував Фюллкруг пізніше без жодного жалю чи радості.

"Я контролював це, тому що був у русі. Далі спрацював чистий інстинкт. Зазвичай краще довіритися цьому стану, ніж почати думати про речі. Було приємно бачити, як м’яч влучив у дальній кут".

Фюллькруг зрівняв рахунок на 83-ій хвилині на стадіоні Аль-Байт і врятував "манншафт" від можливого вибуття з турніру та подарував команді робочі шанси перед вирішальним поєдинком групового етапу.

Якщо Японія не обіграє Іспанію, будь-яка перемога проти Коста-Ріки з різницею в два м’ячі або більше призведе до того, що вони потраплять до 1/8 фіналу.

"Такий пізній гол дає вам відчуття перемоги", — сказав форвард, що народився у Ганновері.

Капітан Мануель Ноєр пішов далі.

"Сьогодні ми виграли гру завдяки лаві запасних" — сказав голкіпер Німеччини.

Кілька місяців тому думка про те, що Ніклас стане одним з героїв німців на чемпіонаті світу, звучала б як дурний жарт.

У минулому гравець збірної Німеччини у віці до 18 і 20 років, який грав у молодіжках разом з Антоніо Рюдігером, Фюллькруг ніколи не був близьким до грандіозного успіху, проводячи більшу частину свого шляху у другому дивізіоні.

Саме тоді, коли Вердер, багаторазовий володар численних трофеїв, який в останньому десятилітті перебуває у статусі середняка, ледве зберіг прописку у Бундеслізі, Фюллькруг розірвав хрестоподібну зв’язку. Команда вилітала вже без нього.

Справи йшли не дуже добре, коли він також відновився після травми. Після сухого періоду з дев’яти ігор без голів Ніклас був близький до того, щоб керівництво клубу вирішило з ним розійтися.

Цього літа Бремен знову підвищився до елітного дивізіону під керівництвом Оле Вернера і, можливо, залишиться завдяки голам форварда. 10 забитих у 14 іграх чемпіонату, найкращий показник ударів серед усіх німців цього сезону, не дав менеджеру національної збірної Хансі Фліку іншого вибору, крім як включити його до своєї команди з 26 гравців на чемпіонат світу.

"У нього є гарне чуття, щоб грати в центрі нападу, він стане для нас важливим" — сказав Ноєр 10 днів тому після першої гри Фюллькруга та голу за Німеччину у товариському матчі проти Оману.

Дехто підозрював, що стрибок вгору від середняка Бундесліги до команди, повної гравців, що регулярно виступають у Лізі чемпіонів, і навіть минулих переможців турніру, може бути надто крутим для "Фулле", як його називають на стадіоні Везерштадіон.

"Це мова завжди про продуктивність, форму, особливо на великому турніру", — сказав нападник, висловлюючись скромно, але впевнено.

"Я щасливий, що грати за Вердер, який тільки отримав підвищення у класі, не є недоліком, коли справа доходить до виклику до національної збірної. Я сподіваюся, що зможу повернути довіру, яку мені виявляли постійно, а не лише за одну гру".

Флік, який похвалив форварда як "чудового хлопця з серцем у правильному місці", сказав йому, що хоче, щоб він "випромінював небезпеку", був "присутнім у штрафному майданчику" і, найголовніше, поводився як "справжній форвард".

У Німеччині було багато швидких, універсальних форвардів, але їй дуже бракувало бомбардира старої школи після того, як Мірослав Клозе залишив збірну у 2014 році. Можливо, заднім числом це було найбільшою проблемою за весь наступний час. До цієї осені Флік усе ще відчував, що у нього достатньо опцій попереду, навіть без травмованого Тімо Вернера, але розвиток подій у мюнхенській Баварії, яка забезпечує більшість гравців старту, змусив його переглянути свою стратегію.

На початку кампанії чемпіони намагалися замінити Роберта Левандовські (тепер Барселона) завдяки новій більш гнучкій формації, але виявилися, що команда функціонує значно краще з Еріком Максимом Чупо-Мотінгом, як орієнтиром на вістрі.

Те, що відбувається в Баварії, завжди впливає на виступи національної збірної, тому раптова актуальність Фюллькруга не повинна була стати абсолютною несподіванкою. Урок, здається, полягає в тому, що порядний, непоказний центрфорвард, готовий працювати на команду, краще, ніж його повна відсутність.

Однак Фюллькруг не був у настрої святкувати. "Після нічиєї з Іспанією немає потреби в балачках", — незворушно сказав він. Типово безпристрасний житель півночі, він криво посміхнувся на припущення, що може провести безсонну ніч після припливу адреналіну після першого голу на чемпіонаті світу.

"Я завжди дуже спокійний. Це не перший гол, який я забив, і не найважливіший. Зараз ми починаємо зосереджуватися на наступній грі. Цей один гол мало допоможе, якщо ми не пройдемо груповий етап в підсумку".

Він знає, про що говорить, зі свого недавнього досвіду на менш високих рівнях: рік тому того самого голу в Кілі було недостатньо, щоб врятувати Вердер від поразки з рахунком 2:1.