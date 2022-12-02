ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги новини на матчі чемпіонату світу, які проходять у Катарі.

У третьому турі чемпіонату світу-2022 у Катарі відбудуться чотири поєдинки. Два матчі пройдуть о 17:00, ще два — о 21:00.

Матчі

Південна Корея — Португалія

2 грудня, 17:00

Збірна Португалії гарантувала собі вихід у плей-офф ЧС-2022, питання залишається в тому, з якого місця вийдуть португальці. Швидше за все це буде перше, але ми зробимо акцент у міні-анонсі на іншому.

Щоб вийти в наступний раунд, Південній Кореї потрібно обігравати Португалію (і чекати на осічку Гани). І за собою команду має повести Сон Хин Мін, який поки що не відзначився голами в Катарі.

Проте Роналду має бомбардирські амбіції, і навіть у цьому поєдинку він може вийти у стартовому складі, не отримавши відпочинок до 1/8 фіналу. Роналду vs Сон: хто кого?

За версією компанії GG.bet, Португалія — ​​фаворит зустрічі: їх перемога оцінюється коефіцієнтом 1.63, а перемога Кореї — 5.26. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.45.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Південна Корея – Португалія о 17:00 за київським часом.

Гана — Уругвай

2 грудня, 17:00

Гані достатньо нічиї, щоб вийти у плей-оф, а Уругваю потрібна лише перемога. На цьому ЧС-2022 африканська команда показала високу результативність: Гана забила два у ворота Португалії та три Південній Кореї.

Однак і Уругвай може знайти свою відповідь в особі Суареса, Кавані і Нуньєса. Ну саме час, чи не так?

За версією компанії GG.bet, Уругвай — фаворит зустрічі: їх перемога оцінюється коефіцієнтом 1.77, а перемога Гани — 5.03. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.78.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Гана – Уругвай о 17:00 за київським часом.

Сербія — Швейцарія

2 грудня, 21:00

Відверто кажучи, український уболівальник не хотів би бачити Сербію у плей-оф ЧС-2022. Але тут причина політична, всі розуміють, про що йдеться. А вийти до 1/8 фіналу сербам справді буде складно — треба обігрувати Швейцарію.

Завдання не просте. А ще чекати, щоб Камерун якимось дивом не обіграв Бразилію...

Однак букмекери віддають перевагу Сербії в цьому матчі. На наш погляд, даремно.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Сербія – Швейцарія о 21:00 за київським часом.

Камерун — Бразилія

2 грудня, 21:00

Збірна Бразилії вже у 1/8 фіналу, тому на цей матч виставить резервний склад. І тут цікаво подивитися, як гравці, які рідко з'являються на полі, проявлять себе проти африканської команди.

А склад у бразильців сильний, навіть резервний. Камеруну в жодному разі не позаздриш, адже їхні шанси на прохід далі вкрай малі. Але у футболі буває все...