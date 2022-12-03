ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Нідерландів та США у рамках стадії 1/8 фіналу.

Нідерланди — США

Субота, 3 грудня, 17:00. Доха, стадіон Халіфа Інтернешнел Стедіум. Головний арбітр – Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на Megogo.

Вже 3 грудня відбудеться перший матч 1/8 фіналу чемпіонату світу. Ймовірно, цю пару всі й очікували побачити в першому поєдинку "на виліт". Представники різних континентів будуть з'ясовувати стосунки в столиці Катару.

Нідерланди дуже впевнено і прогнозовано посіли перше місце в квартеті А. В першому турі вони обіграли Сенегал (2:0), потім поділили очки з Еквадором (1:0), а в заключному турі здолали господарів турніру Катар (2:0). Як бачимо, команда Луї ван Гаала забила п'ять м'ячів, три з яких на рахунку нової зірки Коді Гакпо, а пропустили лише один.

США теж доволі рівно пройшли груповий етап, на якому не програли жодного матчу, навіть проти фавориту квартету Англії — 0:0. З Уельсом американці зіграли також внічию — 1:1, а в принциповому протистоянні проти Ірану здобули перемогу — 1:0.

Вирішальний гол Ірану забив той, від кого цього найбільше очікували — Крістіан Пулішич. Але при цьому лідер американської збірної отримав травму. Його участь в матчі з Нідерландами під питанням.

За версією GG.bet, Нідерланди – однозначний фаворит зустрічі: перемога європейців оцінюється коефіцієнтом 1.97, а перемога американської збірної – 4.53. Якщо буде нічия в основний час, на таку подію пропонується показник 3.27.

Підсумковий прохід Нідерландів оцінюється коефіцієнтом — 1.44, США — 1.74.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Ці команди ніколи не зустрічалися в офіційних матчах, але мають у своїй історії 4 контрольних поєдинки. 3 перемоги здобули Нідерланди, американці лише раз перемагали "помаранчевих". Але ця перемога вийшла аж занадто епічною.

У 2015 році на Йоган Кройф Арені Нідерланди приймали США та спокійно обігрували суперників 3:1, але гості з-за океану спромоглися на неймовірний камбек, забивши на останніх хвилинах, а в компенсований час вирвали перемогу.