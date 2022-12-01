ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Данці розраховують на свого наставника.

Данський футбольний союз не звільнить Каспера Г'юлманда, незважаючи на виліт із ЧС-2022, повідомляє Tipsbladet.

Збірна Данії не вийшла у плей-оф турніру, посівши четверте місце у групі. Команда набрала одне очко у трьох іграх.

Петер Меллер, який займає посаду директора Данського футбольного союзу (DBU) з футбольних питань, заявив про готовність продовжити контракт з тренером.

"Ми, як і раніше, хочемо продовжити контракт. Ми не панікуємо через те, що за дев'ять днів програли два матчі і один раз зіграли внічию", — сказав Меллер.

Термін контракту Г'юлманда із DBU розрахований до закінчення Євро-2024.