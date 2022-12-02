ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла в плей-оф ЧС-2022.

На нашому сайті вже встигло вийти кілька матеріалів-презентацій команд учасниць плей-оф мундіалю. Проте не вистачало головної родзинки та сенсації турніру!

Збірна Австралії є головною несподіванкою чемпіонату світу попри те, що на ньому вистачало інших інтриг. Скромний колектив, який здобуває результат завдяки чудовій дисципліні та самовіддачі.

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє аналіз збірної Арнольда та прогнозує її майбутнє.



Турнірна таблиця Групи D

ГРУПА D 1 Франція 3 2 0 1 6 3 3 6 2 Австралія 3 2 0 1 3 4 -1 6 3 Туніс 3 1 1 1 1 1 0 4 4 Данія 3 0 1 2 1 3 -2 1

Вибір Арнольда: склад збірної Австралії



Під час підготовки матеріалу представлення команд групи D ми прогнозували такий склад:

Метью Раян (Копенгаген) — Натаніель Аткінсон (Гартс), Гаррі Суттар (Сток Сіті), Кай Роулс (Гартс), Азіз Бехіч (Данді) — Аарон Муй (Селтік), Джексон Ірвін (Санкт-Паулі) — Мартін Бойл (Гіберніан), Айдин Хрустич (Верона), Метью Лекіє (Мельбурн Сіті) — Джеймі Макларен (Мельбурн Сіті)

Головні зміни в порівняння до прогнозованого складу відбулися у атакувальній лінії. Нападники Корі Макгрі та Мітчелл Дюк внесли вагомий вклад у вихід команди з групи.

Враховуючи те, що команда робить ставку на міцну та злагоджену оборону, варто відмітити працю захисної ланки. Двоє гравців, Мілош Дегенек та Натаніель Аткінсон, в стислому топі за кількістю відборів м'яча, інші футболісти також намагаються відпрацьовувати в захисті та пресингу, про що скажемо кілька слів нижче.

Експрес-аналіз гри збірної Австралії

Астралійці усі поєдинки на турнірі провели за збалансованою схемою 4-4-2. Команда вміє вибігати в швидкі атаки на просторі та витискати максимум з мінімума шансів. Це наглядно підтверджує статистика ударів та xG. Колектив Арнольда завдав лише 19 ударів по воротах суперників у групі (найгірший показник на мундіалі), менше половини з них прийшлися у площину воріт, проте з Францією вистачило одного удару у площину для голу, з Тунісом — двох. Команда напрацювала лише на показник 1,26 xG (поки що найгірший на турнірі, нижче лише Катар з його 1,09), проте тричі вражала ворота опонентів.

Втім, у короткотривалих турнірах, де потрібні саме такі якості, це дуже чудовий скіл. В креативі "соккеруз" навряд чи можуть потягатися навіть з деякими середняками чемпіонату світу, зате оборона в них на високому рівні. Не дивіться на чотири пропущених від французів, так, пропустили багато, проте, по-перше, "Ле Бле" оформили розгром після години ігрового часу, по-друге, суперники такого калібру зобов'язані знаходити способи вскрити настільки багатошаровий захист. У матчах проти тунісців та Данії суперникам практично не дали створити дійсно гострих моментів.

Австралія наразі є лідером цього мундіалю за заблокованими ударами, перехопленням, верховим єдиноборствам. Враховуючи велику кількість втрат м'яча (лідери на даний момент), дуже важливо вміти грамотно повернути собі володіння та мінімізувати ризики після втрати.

Варто також відзначити, що команда вміє грамотно розпоряджатися м'ячем у недовгі відрізки володіння.

Словом, дуже організована команда.

Найкращий та найгірший матч збірної Австралії

22.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР 21:00 Франція 4:1 Австралія 26.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР 12:00 Туніс 0:1 Австралія 30.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР 17:00 Австралія 1:0 Данія

"Соккеруз" розпочали турнір передбачуваною поразкою від Франції. Номінальні гості відрили рахунок зусиллями Крейга Гудвіна, проте далі пропустили чотири м'ячі та остаточно розгромно поступилися.

Франція - Австралія — 4:1

Голи: Рабіо (27), Жиру (32, 71), Мбаппе (68) — Гудвін (9)

У матчі з Тунісом вдалося здобути стратегічно важливу перемогу, котра дозволила лишитися у перегонах за вихід далі. Африканці мали свої нагоди забити, проте остаточно саме суперник відсвяткував тріумф.

Туніс — Австралія - 0:1

Гол: Дюк (23)

Нічия не надто влаштовувала обидві команди, особливо Данію, проте провальний виступ фаворита пари, та блискуча відповідь австралійців на взяття воріт у паралельному матчі дозволили реалізувати стрімку контратаку. До фінального свистка "соккеруз" грамотно захистили свої редути від опонента.

Австралія - Данія — 1:0

Гол: Лекі (60)

З вибором найгіршого матчу очевидно, Франція, а ось найкращим назвемо переможну гру проти Данії, вікторія у матчі з якою дозволила вийти з групи.

Найкращий гравець збірної Австралії групового етапу

Виділимо досвідченого Меттью Лекі. Цього футболіста мають згадати шанувальники Бундесліги, бо нещодавно його шлях проходив саме через німецький чемпіонат. На початку десятих він перебрався до Гладбаху з Аделаїди Юнайтед, непогано проявив себу у Інгольштадті, проте трансфер у берлінську Герту не виправдав високих сподівань. Минулого року гравець повернувся до Австралії. Зараз виступає за Мельбурн.

На мундіалі ветеран є лідером своєї команди за гол+пас. Також саме його взяття воріт дозволило перемогти Данію та пройти до плей-оф.

Найкращий бомбардир та асистент збірної Австралії

Звання найкращого бомбардира розділили між собою одразу троє — Крейг Гудвін, Мітчелл Дюк та Меттью Лекі.

Схожа ситуація і з асистентами Австралії.

Бомбардири:

Крейг Гудвін (1)

Мітчелл Дюк (1)

Меттью Лекі (1)

Асистенти:

Корі Макгрі (1)

Меттью Лекі (1)

Прогноз на плей-оф

Ця збірна Австралії вже увійшла до пантеону величних. Лише вдруге у історії скромної футбольної країни вдалося вийти з групи на мундіалях. Тоді, у 2006 році в складі симпатичної команди Гуса Хіддінка запалювали Тім Кехілл, Гаррі К'юелл. Зараз обличчя нові, проте досягнення також історичне. До того ж додає яскравості історії факт, що більшість з ростеру колективу грає у місцевих командах, а також Шотландії.

Проти Аргентини може статися повторення французького сценарію та "соккеруз" встигли довести усьому світові, що варто рахуватися із ними. Потрібно зіграти в обороні як мінімум не гірше за власні виступи на груповому етапі.