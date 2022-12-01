Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи E, у якому зіграють Коста-Ріка та Німеччина.
Лерой Сане, getty images
01 грудня 2022, 19:59
Збірна Німеччини в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу зіграє проти збірної Коста-Рики.
Тренерський штаб збірної Німеччини довірив місце в стартовому складі Лерою Сане.
Коста-Рика: Навас — Фуллер, Дуарте, Востон, Варгас, Овьєдо — Агілера, Борхес, Техеда, Кемпбелл — Венегас.
Запасні: Альварадо, Секвейра, Чакон, Контрерас, Беннетт, Руїс, , Салас, Мартінес, Торрес, Лопес, Матарріта, Вілсон, Ернандес, Замора.
Німеччина: Ноєр — Кімміх, Зюле, Рюдігер, Раум — Горецка, Гюндоган — Гнабрі, Мусіала, Сане — Мюллер.
Запасні: Трапп, тер Штеген, Гінтер, Гаверц, Фюллькруг, Гьотце, Клостерманн, Брандт, Гофманн, Керер, Гюнтер, Шлоттербек, Адеємі, Белла-Котчап, Мукоко.
Гра Коста-Рика — Німеччина почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.