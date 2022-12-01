Збірна Німеччини в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу зіграє проти збірної Коста-Рики.

Тренерський штаб збірної Німеччини довірив місце в стартовому складі Лерою Сане.

Коста-Рика: Навас — Фуллер, Дуарте, Востон, Варгас, Овьєдо — Агілера, Борхес, Техеда, Кемпбелл — Венегас.

Запасні: Альварадо, Секвейра, Чакон, Контрерас, Беннетт, Руїс, , Салас, Мартінес, Торрес, Лопес, Матарріта, Вілсон, Ернандес, Замора.

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Зюле, Рюдігер, Раум — Горецка, Гюндоган — Гнабрі, Мусіала, Сане — Мюллер.

Запасні: Трапп, тер Штеген, Гінтер, Гаверц, Фюллькруг, Гьотце, Клостерманн, Брандт, Гофманн, Керер, Гюнтер, Шлоттербек, Адеємі, Белла-Котчап, Мукоко.

Гра Коста-Рика — Німеччина почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua. 