ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Сане зіграє з перших хвилин проти Коста-Рики

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи E, у якому зіграють Коста-Ріка та Німеччина.

Лерой Сане, getty images