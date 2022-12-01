Збірна Іспанії в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу зіграє проти збірної Японії.

Тренерський штаб іспанців довірив місце в стартовому складі Альваро Мораті.

Японія: Гонда — Ітакура, Йосіда, Танігучі — Д. Іто, Моріта, Танака, Нагатомо — Камада, Маеда, Кубо.

Запасні: Кавасіма, Шмідт, Ямане, Сібасакі, Мітома, Доан, Сома Мінаміно, Уеда Ендо, Томіясу, Асано, Сакаї, Матіно, Х. Іто.

Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Родрі, П. Торрес, Бальде — Гаві, Бускетс, Педрі — Вільямс, Мората, Ольмо.

Запасні: Санчес, Рая, Карвахаль, Гарсія, Лапорт, Льоренте, Коке, Торрес, Гільямон, Альба, Піно, Асенсіо, Солер, Сарабія, Фаті.

Гра Японія — Іспанія почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua. 