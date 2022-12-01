Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи E, у якому зіграють Японія та Іспанія.
Альваро Мората, getty images
01 грудня 2022, 20:11
Збірна Іспанії в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу зіграє проти збірної Японії.
Тренерський штаб іспанців довірив місце в стартовому складі Альваро Мораті.
Японія: Гонда — Ітакура, Йосіда, Танігучі — Д. Іто, Моріта, Танака, Нагатомо — Камада, Маеда, Кубо.
Запасні: Кавасіма, Шмідт, Ямане, Сібасакі, Мітома, Доан, Сома Мінаміно, Уеда Ендо, Томіясу, Асано, Сакаї, Матіно, Х. Іто.
Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Родрі, П. Торрес, Бальде — Гаві, Бускетс, Педрі — Вільямс, Мората, Ольмо.
Запасні: Санчес, Рая, Карвахаль, Гарсія, Лапорт, Льоренте, Коке, Торрес, Гільямон, Альба, Піно, Асенсіо, Солер, Сарабія, Фаті.
Гра Японія — Іспанія почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.