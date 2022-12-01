ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
01 грудня 2022, 22:56
Японія в божевільному матчі переграла Іспанію та виграла групу E
Колектив Луїса Енріке посів підсумкову другу сходинку.
Японія — Іспанія, Getty Images
01 грудня 2022, 22:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Японія — Іспанія 2:1
Голи: Доан, 48, Танака, 51 — Мората, 11
Японія: Гонда — Ітакура, Йосіда, Танігучі — Д. Іто, Моріта, Танака (Ендо, 87), Нагатомо (Мітомо, 46) — Камада (Томіясу, 69), Маеда (Асано, 61), Кубо (Доан, 46).
Іспанія: Сімон — Аспілікуета (Карвахаль, 46), Родрі, П. Торрес, Бальде (Альба, 68) — Гаві (Фаті, 68), Бускетс, Педрі — Вільямс (Торрес, 57), Мората (Асенсіо, 57), Ольмо.
Попередження: Ітакура, Танігучі, Йосіда.