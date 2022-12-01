ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Німеччина відзначила виліт із чемпіонату світу-2022 перемогою над Коста-Рикою

Команда Ганса-Дітера Фліка здійснила більше 30 ударів по воротах, проте забила тільки чотири м'ячі.

Коста-Ріка — Німеччина, Getty Images

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Коста-Ріка — Німеччина 2:4

Голи: Техеда, 58, Варгас, 70 — Гнабрі, 10, Гаверц, 73, 85, Фюллькруг, 89



Коста-Ріка: Навас — Фуллер (Беннетт, 74), Дуарте, Востон, Варгас, Овьєдо (Контрерас, 90+3) — Агілера (Салас, 46), Борхес, Техеда (Вілсон, 90+3), Кемпбелл — Венегас (Маттарріта, 74).



Німеччина: Ноєр — Кімміх, Зюле (Гінтер, 90+3), Рюдігер, Раум (Гаверц, 66) — Горецка (Клостерманн, 46), Гюндоган (Фюллькруг, 55) — Гнабрі, Мусіала, Сане — Мюллер (Гьотце, 67).



Попередження: Дуарте