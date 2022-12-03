ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 зігратимуть два поєдинки у двох слотах: 17:00 та 21:00.

Матчі

ПРОГНОЗ НА МАТЧ НІДЕРЛАНДИ — США

За версією компанії GG.bet, Нідерланди — фаворит майбутньої зустрічі: перемога голландців оцінюється коефіцієнтом 1.97, а перемога США — 4.53.

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.27 (в основний час).

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ми впевнені, що до наступного раунду вийде збірна Нідерландів, хоч вона і грає, мабуть, у скучний футбол, однак має досягти своєї мети — прохід далі.

На таку подію пропонується коефіцієнт 1.44, нехай не найбільший, але загалом ставка виглядає логічною.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – США, яка стартує 3 грудня о 17:00 за київським часом.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АРГЕНТИНА – АВСТРАЛІЯ

За версією компанії GG.bet, Аргентина — лідер зустрічі. На її перемогу пропонується коефіцієнт 1.2, а на перемогу Австралії – космічні 17.33.

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 7.1 (в основний час).

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Хоча збірна Австралії і здивувала всіх, вийшовши до плей-оф чемпіонату світу в Катарі, на цьому їхні пригоди, швидше за все, закінчаться. Якщо не станеться дива, а воно у цій парі виглядає малоймовірним.

Пропонуємо зробити ставку "Обидві команди заб'ють" – "Ні", на неї пропонується коефіцієнт 1.48. Віримо у гол збірної Аргентини, а в гол Австралії – ні.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Австралія, яка стартує 3 грудня о 21:00 за київським часом.