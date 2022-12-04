ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла в плей-оф ЧС-2022.

Збірна Японії вийшла до плей-оф чемпіонату світу в Катарі з першого місця групи-смерті, що стало несподіванкою. Японці в першому турі змогли перевернути хід гри в матчі проти Німеччини, потім поступились Коста-Риці, а в вирішальній грі перемогли іспанців.

Оглядаючись на те, що відбулось, доволі важко повірити, що японці здобули вольові перемоги над лідерами квартету, але поступились головному аутсайдеру, проте це так.

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє до вашої уваги аналіз національної збірної Японії та прогнозує її майбутнє.

Турнірна таблиця Групи Е

Вибір Моріясу: склад збірної Японії

Даніель Шмідт (Сент-Труйден) — Хіроку Сакаі (Урава Ред Даймондс), Майя Йошіда (Шальке), Такехіро Томіясу (Арсенал), Юта Накаяма (Гаддерсфілд) — Ватару Ендо (Штутгарт), Хідемаса Моріта (Спортінг) - Дзюня Іто (Реймс), Даїті Камада (Айнтрахт), Такумі Мінаміно (Монако) - Дайдзен Маеда (Селтік)

Тренерський штаб японців зазвичай використовував схему 4-2-3-1, як ми й очікували, проте в грі з Іспанією вирішив зіграти в три центральних захисники. Воротарську позицію у всіх трьох матчах зайняв Гонда. частково зміг здивувати складом. Йошида, Ітакура та Нагатомо незмінно з'являлись на полі зі стартових хвилин.

Трошки неочікувано Такумі Мінаміно не відіграв важливої ролі в команді принаймні на груповій стадії. На вістрі атаки двічі з перших хвилин виходив Маеда, а в грі з Коста-Рикою — Уеда. Тренерський штаб проводив деякі зміни від матчу до матчу, тому якогось фіксованого складу не було. Особливо, тренерський штаб вирішив змінити склад перед грою з Коста-Рикою. Можливо, це й послужило причиною поразки.

Тим не менш, кістяк команди зрозумілий. Не дивлячись на ротацію, тренерський штаб робить ставку на 7-8 виконавців, доповнюючи іншими, хто більше підходить під відповідну гру. Цікаво, що Доан, який двічі виходив на заміну, вносив дуже суттєвий імпакт у гру, тоді як деякі основні гравці атаки так і не змогли відзначитись результативними діями.

Експрес-аналіз гри збірної Японії

Дивлячись на склад групи, очікувалось, що далі пройдуть німці та іспанці. Звичайно, було розуміння, що японці зможуть нав'язати боротьбу, але щоб настільки... Японці показали себе вкрай організованою командою. Звичайно, в складі є доволі серйозні футболісти, які показують гарний футбол в Німеччині, Іспанії, Шотландії та інших країнах, проте усі ці футболісти без приставки "ТОП".

Збірна Японії стала справжньою зіркою-командою групового етапу турніру та має всі шанси й надалі підтримувати своє реноме. Непогано вибудованого ліня оборони та великий обсяг роботи з боку кожного гравця — чергові компліменти для роботи тренерського штабу японців та команді.

В матчі з Німеччиною японцям було доволі важко. Вони намагались переходити у швидкі атаки, проте німці грали вкрай впевнено. Два голи Японії наприкінці зустрічі прийшли не без фарту, проте команда не зупинялась ні на хвилини, завжди грала інтенсивно та у грамотний футбол, не збиваючись на паніку.

Команді з Азії непогано вдавалось грати першим номером проти Коста-Рики, проте на вирішальній стадії атаки десь не вистачало гостроти. Матч проти іспанців був трохи впевненішим ніж з німцями, проте це не так важливо, коли обігруєш обидві команди з рахунком 2:1.

Матчі збірної Японії на груповому етапі

23.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР 15:00 Німеччина 1:2 Японія 27.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР 12:00 Японія 0:1 Коста-Рика 01.12.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР 21:00 Японія 2:1 Іспанія

Японці стартували на турнірі грою проти Німеччини та доволі несподівано перемогли. Втім, це було деяким фартом для Японії, адже німці з показником ХG більше за три, забили всього один м'яч. Японії доводилось постійно оборонятись, проте команда змогла зібратися з силами та двічі вразила ворота супротивника під завісу гри.

Німеччина — Японія 1:2

Голи: Гюндоган, 33 — Доан, 75, Асано, 83

Німеччина: Ноєр — Зюле, Рюдігер, Шлоттербек, Раум — Кімміх, Гюндоган (Горецка, 67) — Мюллер (Гофманн, 67), Мусіала (Гетце, 79), Гнабрі (Мукоко, 90) — Гаверц (Фюллькруг, 79).

Японія: Гонда — Сакаї (Мінаміно, 75), Йосіда, Ітакура, Нагатомо (Мітома, 57) — Ендо, Танака (Доан, 71) — Д. Іто, Камада, Кубо (Томіясу, 46) — Маеда (Асано, 57).

Що стосується найгіршого матчу японців на турнірі, то тут все зрозуміло — це гра проти Коста-Рики. Японці, хоч і мали територіальну перевагу, все ж таки не змогли конвертувати її у взяття воріт. Костариканці терпіли всю гру, а потім взяли й забили. Не обійшлось й без помилки Гонди, але це вже історія. Здавалось, що це може поставити крапку на участі японців в плей-оф, адже надалі команду чекала гра проти Іспанії.

Японія — Коста-Рика 0:1

Гол: Фуллер, 80



Японія: Гонда — Ямане, Ітакура, Йосіда, Нагатомо (Асано, 46) — Ендо, Моріта — Доан (Іто, 67), Камада, Сома (Мінаміно, 85) — Уеда (Асано, 46).



Коста-Ріка: Навас — Фуллер, Дуарте, Востон, Кальво, Овьєдо — Торрес (Агілера, 65), Борхес (Салас, 89), Техеда, Кемпбелл (Чакон, 90+4) — Контрерас (Беннетт, 65).



Попередження: Ямане, Ітакура — Контрерас, Борхес, Кальво,





Найкращим матчем японців на груповій стадії стала саме гра проти Іспанії. Азійська команда майже не контролювала м'яч, проте перевершила супротивника за показником XG. Японці пропустили першими від Альваро Морати, але вчергове змогли перевернути хід зустрічі.

Японія — Іспанія 2:1

Голи: Доан, 48, Танака, 51 — Мората, 11



Японія: Гонда — Ітакура, Йосіда, Танігучі — Д. Іто, Моріта, Танака (Ендо, 87), Нагатомо (Мітомо, 46) — Камада (Томіясу, 69), Маеда (Асано, 61), Кубо (Доан, 46).



Іспанія: Сімон — Аспілікуета (Карвахаль, 46), Родрі, П. Торрес, Бальде (Альба, 68) — Гаві (Фаті, 68), Бускетс, Педрі — Вільямс (Торрес, 57), Мората (Асенсіо, 57), Ольмо.



Попередження: Ітакура, Танігучі, Йосіда.

Найкращий гравець збірної Японії в груповому етапі ЧС-2022

Не дуже хочеться вчергове спиратися на два надважливих м'ячі Ріцу Доана, але прийдеться. Ми очікували, що себе гарно проявить Камада, або ж Такумі Мінаміно, проте найбільш стабільним був саме Доан. Він двічі виходив на заміну та змінював хід зустрічі. В грі ж Коста-Рикою він був найцікавішим з ланки атаки японців.

Також хочеться відзначити Мітому, який гарно виходив на поле на заміну, але жодного разу не починав зустріч з перших хвилин. Ітакура та Йошида теж провели усі три гри на непоганому рівні. Якби не було Доана, то, напевно, обирати кращого було б потрібно саме між ними.

Найкращі бомбардир та асистент збірної Японії на ЧС-2022

Збірна Японії протягом групового етапу змогла відзначитись чотирма забитими голами. Два з них на рахунку Ріцу Доана, який вдало виходив на заміну та допомагав команді переломлювати хід зустрічі. Ще по голу на свій рахунок записали Ао Танака та Такума Асано. Ці м'ячі, до речі, становились вирішальними у матчах проти Іспанії та Німеччини.

З найкращим бомбардиром визначитись не проблема, а ось асистента однозначно назвати не можна. Так, по одній результативній передачі на свій рахунок записали Дзюня Іто, Кауро Мітома та Ко Ітакура.

Бомбардири:



Ріцу Доан — 2

Ао Танака — 1

Такума Асано — 1

Асистенти:



Дзюня Іто — 1

Кауро Мітома — 1

Ко Ітакура — 1

Прогноз на плей-оф

В рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Японії зіграє проти Хорватії. У випадку, якщо цю стадію вдасться пройти, тоді далі, скоріш за все, буде збірна Бразилії. Не дивлячись на те, що японці обіграла Німеччину та Іспанію, впевнені, що бразильці наразі азійській команді не по зубах.

Що стосується Хорватії, то тут буде бій двох рівних команд. Проблемою для японців може стати те, що хорвати будуть готові грати другим номером, якщо це буде потрібно, а тому японці можуть отримати неприємні контрвипади.

Очкуємо, що гра з Хорватією буде вкрай важкою, та напевно стане останньою для японців на цьому турнірі. Звичайно, всім подобаються такі казкові історії, коли андердог проходить доволі далеко, але вважаємо, що вже на хорватах подорож японців дійде кінця.