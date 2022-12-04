ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

І поставив на перемогу Англії над Сенегалом в черговому нашому Зірковому прогнозі.

- Жажа, кому віддаєте перевагу у парі Англія — Сенегал?

- Хоча мені Сенегал й сподобався, але гадаю, Англія переможе 2:1. Але матч для британців буде непростим.

Якщо поставити на рахунок 2:1, як радить Джексон Коельо, то можна підняти суму у дев’ять разів більше від зробленої ставки.

- Хто виграє Мундіаль?

- Звісно, Бразилія, бо в нас є Неймар. Неймар найкращий. Він оговтається і поведе Бразилії до шостого звання чемпіонів світу. Ми найкращі у світі і доведемо це.

На перемогу команди Гарета Саутгейта у цьому поєдинку Parimatch Ukraine дає коефіцієнт 1.5. Якщо ви вважаєте, що Англія необов’язково переможе в основний чс, але точно опиниться у четвертьфіналі – кофф 1.2.

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