ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Африканська збірна встановила антирекорд у змаганнях.

У третьому раунді групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Гани вдома приймає Уругвай.

На 21 хвилині, коли рахунок ще був 0:0, африканська збірна отримала право на пробиття 11-метрового удару.

До м'яча підійшов капітан ганців Андре Аю. Він пробив не найкращим чином та не зміг переграти Серхіо Рочета.

Таким чином збірна Гани увійшла в історію чемпіонатів світу. Вона стала єдиною командою, яка не зуміла реалізувати два пенальті у ворота одного суперника на чемпіонатах світу (не рахуючи післяматчевих серій).

Нагадаємо, що у 2010 році, у матчі між Ганою та Уругваєм у чвертьфіналі ЧС-2010, Асамоа Г'ян не забив 11-метровий.