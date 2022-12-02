ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Дієго Алонсо не була переконливою на груповому етапі цього року.

У фінальному, третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2022, збірна Уругваю переграла Гану із рахунком 2:0.

Проте цієї перемоги виявилось недостатньо для того, аби відправитись у плей-оф раунд мундіаля. Уругвай набрав лише чотири очки, програвши Португалії та зігравши унічию з Південною Кореєю.

Таким чином команда з Південної Америки вперше за 20 років не вийшла з групи. У 2002 році вони показали ще гірший результат, зігравши двічі унічию та один раз поступившись.

Проте у 2006 році Уругвай навіть не відібрався на мундіаль, який проходив у Німеччині. Найкращий результат у цьому змаганні був у 1930, коли вони стали першими в історії чемпіонами світу.

Щодо новітньої історії, то показовим був мундіаль у ПАР у 2010 році. Тоді уругвайський колектив дійшов до 1/4 фіналу.