ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колишній футболіст висловився про гру команди на мундіалі.

Колишній півзахисник збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер висловився про гру національної команди на ЧС-2022.

Він розкритикував футболістів та зізнався, що шокований тим, що збірна не продовжить боротьбу за трофей.

"Я дуже розчарований та шокований тим, як пройшов турнір для Німеччини. Футболісти мали тисячу гольових моментів ще до матчу проти Коста-Рики, але все було дуже невпевнено, і в цілому гра збірної недостатньо хороша.

Коли ведеш у рахунку, не можна постійно давати супернику віру у те, що може повернутися. Це я про останній матч. Раніше, коли я грав за збірну, в нас не було такого.

Коли настав вирішальний момент, я не побачив, що очі в футболістів горіли. Вони просто не діяли правильно, не були повністю зосереджені на захисті, а просто спостерігали", — сказав Швайнштайгер у коментарі Sportschau.