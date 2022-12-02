ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу, що відбувся 2 грудня 2022, 17:00.

Семеньо та Де Ла Круз, Getty Images

Семеньо та Де Ла Круз, Getty Images

Збірна Уругваю в останньому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 переграла Гану із рахунком 0:2.

Цей результат, проте, не дав змоги продовжити боротьбу за головний трофей мундіалю жодній з цих команд.

Щодо самого поєдинку, то дубль на свій рахунок записав Де Арраскаета у першому таймі. Також у матчі був незабитий пенальті.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Гана — Уругвай 0:2

Голи: Де Арраскаета, 26, 31

На 21-й хвилині Андре Аю (Гана) не забив пенальті (воротар).

Гана: Аті-Зігі — Аліду, Амарті, Салісу, Баба — Партей, Самед (Кьєрех, 72) — Кудус (Фатаву, 90+8), А. Аю (Букарі, 46), Д. Аю (Сулемана, 46) — Вільямс (Семеньйо, 72).

Уругвай: Рочет — Варела, Хіменес, Коатес, Олівера — Де Арраскаета (Каннобіо, 80), Бентанкур (Весіно, 34), Вальверде — Пеллістрі (де ла Крус, 66), Суарес (Кавані, 66), Нуньєс (Гомес, 80).

Попередження: Сулемана — Нуньєс, Суарес, Коатес.