ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу, що відбувся 2 грудня 2022, 17:00.

У рамках третього туру чемпіонату світу у Катарі збірна Південної Кореї сенсаційно переграла Португалію з рахунком 2:1.

Переможний гол, який вивів Корею в 1/8 фіналу змагання, був забитий Хваном на 90+1 хвилині матчу. До цього відзначились Кім Йон Гвон та Орта в португальців.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Корея - Португалія 2:1

Голи: Кім Йон Гвон, 27, Хван Хі Чхан, 90+1 - Орта, 5

Південна Корея: Кім Син Гю — Кім Мун Хван, Кім Мін Дже, Кім Йон Гвон (Сон Чун Хо, 81), Кім Джин Су — Хван Ін Бом, Чон У Йон, Лі Кан Ін (Хван Ий Джо, 81) — Лі Че Сон (Хван Хі Чхан, 66), Сон Хин Мін — Чо Гю Сун (Ю Мін Чо, 90+3).

Португалія: Кошта — Канселу, Пепе, Антоніо Сілва, Далот — Маріу (Бернарду Сілва, 82), Невеш (Леау, 65), Матеуш (Пальїнья, 66) — Орта, Роналду (Сілва, 65), Вітінья (Карвалью, 82).

Попередження: Лі Кан Ін, Хван Хі Чхан.