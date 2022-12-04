ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла в плей-оф ЧС-2022.

Збірна Південної Кореї протягом усього групового турніру була далекою до виходу у плей-оф. Навіть попри нічию з Уругуваєм команда Паулу Бенту так і не змогла дотиснути Гану, а згодом 90 з гаком хвилин пролітала повз у матчі зі співвітчизниками свого головного тренера. Переможний гол джокера Хван Хі Чхана підняв азійський колектив із землі до небес — важко сказати, що незаслужено.

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє аналіз корейської команди та прогнозує її майбутнє.



Турнірна таблиця Групи H

ГРУПА H 1 Португалія 3 2 0 1 6 4 2 6 2 Південна Корея 3 1 1 1 4 4 0 4 3 Уругвай 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Гана 3 1 0 2 5 7 -2 3

Вибір Бенту: склад збірної Південної Кореї

Під час підготовки матеріалу представлення команд групи H ми прогнозували такий склад: Кім Син Го (Віссел) — Кім Мун Хван (Чонбук Хенде Моторс), Кім Мін-Дже (Наполі), Кім Йон Гвон (Ульсан Хенде), Кім Джин Су (Чунбук Хенде Моторс) — Чон У Йон (Аль-Садд), Хван Ін Бом (Олімпіакос), Лі Дже Сон (Майнц) — Хван Хі Чхан (Вулвергемптон), Хван Ий Джо (Олімпіакос), Сон Хин Мін (Тоттенгем)

Щодо воротаря та захисту ми дали бездоганний прогноз – 5 Кімів не тільки грали, але й породжували меми. Єдине виключення стосувалося в останньому матчу Кім Мін-Дже – травмованого гравця Наполі замінив Квон Кьон-Вон.

Що цікаво, ми прогнозували як гравця основи Хван Хі Чхана, переможний гол якого вивів команду у плей-оф. Але ж цікаво, що перші дві гри «вовк» цілком і повністю дивився з лави для запасних, а вийшовши на заключні півгодини матчу з португальцями приніс своїй країні тріумф.

Також вже по ходу турніру до першої одинадцятки увірвався Чо Гю Сун, який у матчі з Ганою скористався своїм шансом на всі 100%. Форвард Олімпіакоса Хван Уй Джо у свою першу «відсіявся» ще після Уругваю.

Експрес-аналіз гри збірної Південної Кореї

Команда Паулу Бенту, якій багато хто (ми – не виключення) віддавав останнє місце у групі, неочікувано показала як хороший футбол, так і пристойний результат. У жодному з матчів азійську команду було просто неможливо звинуватити у боягузництві.

З Уругваєм була проблема у якості, у доставці м’яча до зон, з яких можна і треба забивати. У Ганою – вже проблема власне у завершальній стадії. Команда моменти почала створювати зі значно більшою інтенсивністю, 2 навіть забила, але проблема у тому, що ще більше якраз не забила.

Гра проти Португалії – це найяскравіша обгортка корейської збірної. Команда не відсиджувалася в обороні, пробувала не тільки ловити більш класного суперника на контратаках, але й атакувати позиційно. Голи теж на різний смак – як після стандарту, так і внаслідок геніальних дій Сона.

Збірна Південної Кореї – одна з найрізноманітніших команд Мундіалю. Вона вміє грати у різний футбол в залежності від суперника і ходу матчу. Вона вміє перебудовуватися за кілька хвилин, коли щось іде не за планом – і тут яскравим прикладом є матч проти Гани.

Можливо, Паулу Бенту і не тягнув рівень збірної Португалії, а от для команди рівня Кореї він є просто ідеальним спеціалістом

Найкращий та найгірший матч збірної Південної Кореї



Стартовий матч Південна Корея звела до нульової нічиєї. Команда програла супернику за статистикою, але здобула потрібний результат. І, що дуже важливо, першою продемонструвала проблеми Уругваю.

Уругвай — Південна Корея — 0:0



У другому турі Південна Корея здійснила камбек з 0:2 у матчі проти ганців, але у підсумку все одно пішла з поля з нуля балами. Фінальний штурм і атакувальний порив команди Бенту вразив, та все ж не приніс потрібного результату.

Південна Корея - Гана — 2:3

Голи: Чо Гю Сун (58, 61) – Салісу (24), Кудус (34, 68)



Перемога над португальцями, нехай і не дуже вмотивованими – це завжди щось особливо. Тим паче, цей поєдинок не міг не викликати особливих почуттів у Паулу Бенту. А переможний гол Хвана – це щось особливе. Вірніше не гол, а гольова передача від Сона.

Гана не дала Уругваю забити третій і таки помстилася. Нехай і своєрідно.

Південна Корея — Португалія – 2:1

Голи: Кім Йон Гвон (27), Хван Хі Чхан (90+1) – Орта (5)



Найкращий матч команда провела проти Португалії, яку не тільки обіграла, але й не поступилася за більшістю статистичних моментів.

Найгіршим поєдинком ми назвемо не поразку від Гани, де корейці змарнували неймовірну кількість моментів, а матч проти Уругваю. Жодного удару у площину воріт, хоча уругвайці точно виглядали не краще. Але давайте будемо відверті – поганих матчів у азійської команди в принципі не було.

Найкращий гравець збірної Південної Кореї на групового етапі

Насправді, це команда і головний тренер. Але якщо і треба виділити одного з футболістів, то наш вибір буде банальним – Сон Хин Мін. Можливо, він не був героєм у матчах з Уругваєм і Ганою, але гра атакувального гравця Тоттенгема проти Португалії поставила всі крапки над "і".

Слід додати, що Сон грає на цьому Мундіалі у відверто некомфортних умовах через травму носа. Маска, яка постійно заважає, шрам після операції, проблеми з носом…Отже, 30-річній легенді слід поаплодувати ще гучніше. І його індивідуальна майстерність – це те, що може допомогти Кореї у матчі з бразильцями.

Найкращий бомбардир та асистент збірної Південної Кореї

Команда Паулу Бенту на груповому етапі забила 4 м'ячі, і половина з них — на рахунку 23-річного Чо Гю Суна. Представник вітчизняного Чонбук Хенде Моторс відзначився дублем у ворота збірної Гани і тим самим увійшов в історію одразу з кількох позитивних сторін.

По-перше, йому вдалося стати першим гравцем збірної Південної Кореї, який відзначився дублем на матчах Мундіалю. По-друге, він став першим азійським футболістом, який забив 2 м'ячі головою у грі чемпіонату світу.

Що ж до асистів, то по одному на свій рахунок записали Лі Кан Ін, Кім Джин Су, Сон Хин Мін і... Кріштіану Роналду! У зіркового португальця вийшла вельми красива скидка на Кім Йон Гвона, та все ж асист номер 1 на цьому груповому етапі — це "цукерочка" Сона на Хвана на останніх хвилинах. Насолоджуватися цим можна вічно!

Прогноз на плей-оф

У матчі проти збірної Бразилії навряд чи можна прогнозувати для корейців щось хоч трошки втішне. Навіть попри те, що у поєдинках з Уругваєм і Португалією, які цілком відносять до когорти топів, вони здобули прийнятний результат.

По-перше, рівень "селесао" перевершує рівень збірної Уругваю у його нинішньому складі. А "європейські бразильці" якщо й можуть здаватися командою плюс-мінус того рівня, що й бразильці канонічні, але рівень мотивації команди Тіте буде точно вищим. Португальцям поєдинок останнього туру вже не був потрібний від слова "взагалі", та й склад було важко назвати основним.

Тож наш прогноз — виліт Південної Кореї вже у понеділок увечері. Але є одне але — якщо прекрасній команді Бенту вдасться створити сенсацію (ніхто не відміняв варіант із надійною обороною та перемогою по пенальті), то далі на них чекає не така вже й складна сітка. Зокрема, своєрідне "дербі" в 1/4 проти Японії (в якої у суперниках завжди пристойні хорвати) — це було би дуже цікаво та мегаісторично.