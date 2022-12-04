Збірна Південної Кореї протягом усього групового турніру була далекою до виходу у плей-оф. Навіть попри нічию з Уругуваєм команда Паулу Бенту так і не змогла дотиснути Гану, а згодом 90 з гаком хвилин пролітала повз у матчі зі співвітчизниками свого головного тренера. Переможний гол джокера Хван Хі Чхана підняв азійський колектив із землі до небес — важко сказати, що незаслужено.

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє аналіз корейської команди та прогнозує її майбутнє.


Турнірна таблиця Групи H

ГРУПА H
1 Португалія 3 2 0 1 6 4 2 6  
2 Південна Корея 3 1 1 1 4 4 0 4  
3 Уругвай 3 1 1 1 2 2 0 4  
4 Гана 3 1 0 2 5 7 -2 3

 

Вибір Бенту: склад збірної Південної Кореї

Під час підготовки матеріалу представлення команд групи  H ми прогнозували такий склад: Кім Син Го (Віссел) — Кім Мун Хван (Чонбук Хенде Моторс), Кім Мін-Дже (Наполі), Кім Йон Гвон (Ульсан Хенде), Кім Джин Су (Чунбук Хенде Моторс) — Чон У Йон (Аль-Садд), Хван Ін Бом (Олімпіакос), Лі Дже Сон (Майнц) — Хван Хі Чхан (Вулвергемптон), Хван Ий Джо (Олімпіакос), Сон Хин Мін (Тоттенгем)

Щодо воротаря та захисту ми дали бездоганний прогноз – 5 Кімів не тільки грали, але й породжували меми. Єдине виключення стосувалося в останньому матчу Кім Мін-Дже – травмованого гравця Наполі замінив Квон Кьон-Вон.

Що цікаво, ми прогнозували як гравця основи Хван Хі Чхана, переможний гол якого вивів команду у плей-оф. Але ж цікаво, що перші дві гри «вовк» цілком і повністю дивився з лави для запасних, а вийшовши на заключні півгодини матчу з португальцями приніс своїй країні тріумф.

Також вже по ходу турніру до першої одинадцятки увірвався Чо Гю Сун, який у матчі з Ганою скористався своїм шансом на всі 100%. Форвард Олімпіакоса Хван Уй Джо у свою першу «відсіявся» ще після Уругваю.

Експрес-аналіз гри збірної Південної Кореї

Команда Паулу Бенту, якій багато хто (ми – не виключення) віддавав останнє місце у групі, неочікувано показала як хороший футбол, так і пристойний результат. У жодному з матчів азійську команду було просто неможливо звинуватити у боягузництві.

З Уругваєм була проблема у якості, у доставці м’яча до зон, з яких можна і треба забивати. У Ганою – вже проблема власне у завершальній стадії. Команда моменти почала створювати зі значно більшою інтенсивністю, 2 навіть забила, але проблема у тому, що ще більше якраз не забила.

Гра проти Португалії – це найяскравіша обгортка корейської збірної. Команда не відсиджувалася в обороні, пробувала не тільки ловити більш класного суперника на контратаках, але й атакувати позиційно. Голи теж на різний смак – як після стандарту, так і внаслідок геніальних дій Сона.

Збірна Південної Кореї – одна з найрізноманітніших команд Мундіалю. Вона вміє грати у різний футбол в залежності від суперника і ходу матчу. Вона вміє перебудовуватися за кілька хвилин, коли щось іде не за планом – і тут яскравим прикладом є матч проти Гани.

Можливо, Паулу Бенту і не тягнув рівень збірної Португалії, а от для команди рівня Кореї він є просто ідеальним спеціалістом

Найкращий та найгірший матч збірної Південної Кореї

24.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР
15:00 Уругвай 0:0 Південна Корея

28.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР
15:00 Південна Корея 2:3 Гана

02.12.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР
17:00 Південна Корея 2:1 Португалія


Стартовий матч Південна Корея звела до нульової нічиєї. Команда програла супернику за статистикою, але здобула потрібний результат. І, що дуже важливо, першою продемонструвала проблеми Уругваю.

Уругвай — Південна Корея — 0:0


У другому турі Південна Корея здійснила камбек з 0:2 у матчі проти ганців, але у підсумку все одно пішла з поля з нуля балами. Фінальний штурм і атакувальний порив команди Бенту вразив, та все ж не приніс потрібного результату.

Південна Корея - Гана — 2:3

Голи: Чо Гю Сун (58, 61) – Салісу (24), Кудус (34, 68)


Перемога над португальцями, нехай і не дуже вмотивованими – це завжди щось особливо. Тим паче, цей поєдинок не міг не викликати особливих почуттів у Паулу Бенту. А переможний гол Хвана – це щось особливе. Вірніше не гол, а гольова передача від Сона.

Гана не дала Уругваю забити третій і таки помстилася. Нехай і своєрідно.

Південна Корея — Португалія – 2:1

Голи: Кім Йон Гвон (27), Хван Хі Чхан (90+1) – Орта (5)


Найкращий матч команда провела проти Португалії, яку не тільки обіграла, але й не поступилася за більшістю статистичних моментів.

Найгіршим поєдинком ми назвемо не поразку від Гани, де корейці змарнували неймовірну кількість моментів, а матч проти Уругваю. Жодного удару у площину воріт, хоча уругвайці точно виглядали не краще. Але давайте будемо відверті – поганих матчів у азійської команди в принципі не було.

Найкращий гравець збірної Південної Кореї на групового етапі

Насправді, це команда і головний тренер. Але якщо і треба виділити одного з футболістів, то наш вибір буде банальним – Сон Хин Мін. Можливо, він не був героєм у матчах з Уругваєм і Ганою, але гра атакувального гравця Тоттенгема проти Португалії поставила всі крапки над "і".

Слід додати, що Сон грає на цьому Мундіалі у відверто некомфортних умовах через травму носа. Маска, яка постійно заважає, шрам після операції, проблеми з носом…Отже, 30-річній легенді слід поаплодувати ще гучніше. І його індивідуальна майстерність – це те, що може допомогти Кореї у матчі з бразильцями.

Найкращий бомбардир та асистент збірної Південної Кореї

Команда Паулу Бенту на груповому етапі забила 4 м'ячі, і половина з них — на рахунку 23-річного Чо Гю Суна. Представник вітчизняного Чонбук Хенде Моторс відзначився дублем у ворота збірної Гани і тим самим увійшов в історію одразу з кількох позитивних сторін.

По-перше, йому вдалося стати першим гравцем збірної Південної Кореї, який відзначився дублем на матчах Мундіалю. По-друге, він став першим азійським футболістом, який забив 2 м'ячі головою у грі чемпіонату світу. 

Що ж до асистів, то по одному на свій рахунок записали Лі Кан Ін, Кім Джин Су, Сон Хин Мін і... Кріштіану Роналду! У зіркового португальця вийшла вельми красива скидка на Кім Йон Гвона, та все ж асист номер 1 на цьому груповому етапі — це "цукерочка" Сона на Хвана на останніх хвилинах. Насолоджуватися цим можна вічно!

Прогноз на плей-оф

У матчі проти збірної Бразилії навряд чи можна прогнозувати для корейців щось хоч трошки втішне. Навіть попри те, що у поєдинках з Уругваєм і Португалією, які цілком відносять до когорти топів, вони здобули прийнятний результат. 

По-перше, рівень "селесао" перевершує рівень збірної Уругваю у його нинішньому складі. А "європейські бразильці" якщо й можуть здаватися командою плюс-мінус того рівня, що й бразильці канонічні, але рівень мотивації команди Тіте буде точно вищим. Португальцям поєдинок останнього туру вже не був потрібний від слова "взагалі", та й склад було важко назвати основним.

Тож наш прогноз — виліт Південної Кореї вже у понеділок увечері. Але є одне але — якщо прекрасній команді Бенту вдасться створити сенсацію (ніхто не відміняв варіант із надійною обороною та перемогою по пенальті), то далі на них чекає не така вже й складна сітка. Зокрема, своєрідне "дербі" в 1/4 проти Японії (в якої у суперниках завжди пристойні хорвати) — це було би дуже цікаво та мегаісторично. 

 

 