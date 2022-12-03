ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходитиме у Катарі.

Чемпіонат світу плине дуже швидко, і вже сьогодні старт бере стадія 1/8 фіналу. Першими зіграють збірні Нідерландів та США – і в цій парі Parimatch Ukraine віддає перевагу голландцям. Коефіцієнт на їх вихід у наступну стадію дорівнює 1,49.

Голландці та американці ніколи не грали офіційних матчів, але проводили контрольні поєдинки, деякі з яких були дуже цікавими. Зокрема, 1998-го команда зірок приїхала з візитом до Майамі: виграла 2:0, рідкісні голи за збірну забили Рональд де Бур та Кларенс Зеєдорф. Щоправда, Рональду допоміг рикошет від Алексі Лаласа.

Немає майже жодних сумнівів, що, домовляючись про контрольний матч у Фоксборо у травні 2002-го, голландці планували готуватися до ЧС. Але не так сталося, як гадалося... Єдиний гол за збірну забив Енді ван дер Мейде, який згодом стане жертвою алкоголізму, ще один гол поклав Рой Макай. Рідкісний шанс через широку спину ван дер Сара отримав Роналд Ватеррес – і воротар ПСВ виправдав довіру на всі сто. Проти голландців, які думали, мабуть, лише про відпустку, “янкіз” створили безліч моментів, але Ватеррес провів чудовий матч.

Третя зустріч “помаранчевих” та “янкіз” відбулася вже в Амстердамі – і, незважаючи на товариський статус, цілком може вважатися історичною. Роббен вперше отримав шанс у основі збірної – і відзначив це переможним голом! До цього Арьєн тричі виходив на заміну, причому у двох випадках змінював Овермарса – але Марк влітку того ж 2004 року, в якому відбувся матч, закінчив кар'єру. А Роббену гол, за якого він просто декласував оборону “янкіз”, допоміг уже у 20 років поїхати на Євро, та й просто прописатися в збірній.

Четверта зустріч команд – та четверта перемога голландців. Щоправда, цього разу американці, принаймні, розмочать рахунок. Голландцям в Амстердамі сильно допоміг суддя, який не видалив Найджела де Йонга (він грубим підкатом травмував Холдена) і поставив пенальті після відвертої симуляції Снейдера. Гунтелар забив після рикошету, а під кінець матчу Боканегра вiдмiтився після помилки Стекеленбурга на виході... А за чотири місяці ці ж хлопці дійдуть до фіналу чемпіонату світу. Втім, і “янкіз” вийдуть у плей-офф.

Нарешті, остання до сьогоднішнього дня гра відбулася влітку 2015-го, знову-таки в Амстердамі – хоча краще їй би підійшов Лос-Анджелес. Справа в тому, що “янкіз” провернули камбек за всіма канонами Голлівуду: поступаючись 1:3 до 70-ї та 2-3 до 89-ї хвилини, вони змогли вирвати перемогу! Для Даніеля Вільямса (Редінг) цей гол став одним із двох за збірну, для Джона Брукса (Герта) – одним із трьох.

Казка казкою, але коли таке дозволяє супернику команда, яка рік тому чудово провела чемпіонат світу – очевидно, що з нею щось не так. “Помаранчевих” після ЧС-2014 з рук Луї ван Гаала перейняв Гус Гіддінк – і метру “вистачило” року, щоб ясно продемонструвати, що він не справляється. За цей час Гус в інших товарняках програв Мексиці та Італії – але набагато важливіше, що в офіційних матчах програв Чехії з Ісландією та вдома не зміг обіграти турків. Вже через три тижні після гри із США Гіддінк пішов зі збірної.

Ось, до речі, і не вір після цього у значимість товарняків. Гіддінк, звичайно, розчаровував весь календарний рік, але звільнили його лише після літнього відрізка, який включав лише програш США і перемогу в офіційному матчі відбору над Латвією. Після Гуса команду очолив його помічник Данні Блінд, цю рокіровку можна було зробити і раніше – так що, мабуть, терпіння у голландського союзу перервалося саме через цей провал з “янкіз”.

Віталій Пасічний, Football.ua