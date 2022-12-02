ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Швейцарія здолала Сербію в запальній дуелі та вийшла до плей-оф чемпіонату світу-2022

Матч із великим політичним підтекстом вийшов щедрим на голи та був забарвлений кількома масованими сутичками.

Сербія — Швейцарія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Сербія — Швейцарія 2:3

Голи: А. Мітрович, 26, Влахович, 35 — Шакірі, 19, Емболо, 44, Фройлер, 49



Сербія: В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович (Гудель, 53), Павлович — Живкович (Радоньїч, 78), С. Мілінкович-Савич (Максимович, 67), Лукич, Костич — Тадич (Джурічич, 78) — Влахович (Йович, 54), А. Мітрович.



Швейцарія: Кобель — Відмер, Аканджі, Шер, Родрігес — Соу (Фернандес, 68), Фройлер, Джака — Шакірі (Закарія, 69), Емболо (Окафор, 90+6), Варгас (Фасснахт, 83).



Попередження: Мілінкович-Савич, Павлович, Райкович (поза полем), Гудель, А. Мітрович, Міленкович — Відмер, Варгас, Джака, Шер