ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Пропонуємо всім охочим взяти участь у нашому новому конкурсі.

Закінчився груповий раунд чемпіонату світу, що цими днями проходить у Катарі. Цей турнір запам'ятається тим, що вже на цьому етапі ЧС-2022 покинули команди, які вважалися претендентами на перемогу. Тому чекатимемо сенсації й на стадії плей-оф, що стартує 3 грудня матчем Нідерланди — США.

Football.ua разом із Parimatch Ukraine пропонують вам взяти участь у цікавому конкурсі. Ви маєте відгадати команди, що потраплять до фіналу ЧС-2022, написавши у коментарях свої варіанти, а ми оберемо п'ять переможців, які вгадали найраніше, та отримають пам'ятний м'яч.

Parimatch Ukraine – народжена в Україні перша ліцензійна онлайн беттінг-компанія та найбільший інвестор у розвиток українського спорту.

Усіх претендентів, що можуть дійти до фіналу, ви можете побачити у нашому telegram-каналі.