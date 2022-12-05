ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Бразилії та Південної Кореї, яке пройде на стадіоні 974.

ПОНЕДІЛОК, 5 ГРУДНЯ, 21:00. СТАДІОН 974, ДОХА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Бразилія загалом у статусі одного з фаворитів мундіалю цілком очікувано виграла свою групу, випередивши за додатковими показниками збірну Швейцарії, яка також пробилася до плей-оф ЧС-2022. Останній свій матч на груповому етапі проти Камеруну "Селесао" програли з рахунком 0:1 через пізній гол Абубакара, але для цієї поразки є кілька логічних пояснень.

По-перше, з турнірної точки зору бразильці вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу світової першості, тому могли заощадити фізичні кондиції для наступної стадії турніру шляхом залучення більшої ротації (хоча забий Швейцарія ще один гол у ворота сербів в останньому турі, то команда Тіте втратила б лідерство). По-друге, не можна і не враховувати фактор травм Неймара, Данило та Алекса Сандро, але перші два мають бути готовими до майбутнього матчу.

Збірна Південної Кореї потрапила до групи смерті на катарському мундіалі, зіткнувшись у якості суперників з Португалією, Уругваєм і Ганою. Шансів Сону Хин Міну та компанії не залишав практично ніхто, але саме за рахунок перемоги в третьому турі над португальцями завдяки голу у компенсований до другого тайму час корейці сенсаційно пробилися до 1/8 фіналу світової першості з другого місця в квартеті H.

Але будемо відвертими: єдине, на що збірна Південної Кореї може розраховувати у майбутньому матчі з бразильцями – це забитий гол. Потенційна поразка команди Тіте від аутсайдера з Азії вважатиметься тотальним провалом, тоді як корейці вже й так усіх приємно здивували та можуть наближатися до майбутнього поєдинку плей-оф без жодної частки тиску. Вони зіграють проти однієї із найсильніших збірних світу.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Тіте. Так, на перемогу Бразилії пропонується коефіцієнт 1,33, тоді як потенційний успіх Кореї оцінюється показником 10,93. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,44.

ГРУПОВИЙ ЕТАП ЧС-2022

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бразилія (4-3-3): Аліссон (Ліверпуль) — Мілітао (Реал Мадрид), Маркіньйос (ПСЖ), Тіаго Сілва (Челсі), Даніло (Ювентус) — Пакета (Вест Гем), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Фред (Манчестер Юнайтед) — Рафінья (Барселона), Рішарлісон (Тоттенгем), Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)

Республіка Корея (4-2-3-1): Кім Син Гю (Аль-Шабаб) — Кім Мун Хван (Чонбук Хьонде Моторс), Кім Мін Дже (Наполі), Кім Йон Гвон (Ульсан Хьонде), Кім Джин Су (Чонбук Хьонде Моторс) — Хван Ін Бом (Олімпіакос), Чон У Йон (Аль-Садд) — Хван Хі Чхан (Вулвергемптон), Лі Че Сон (Майнц), Хин Мін Сон (Тоттенгем) — Чо Ки Син (Чонбук Хьонде Моторс)

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