ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець задоволений результатом, але знайшов проблемні моменти у грі.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гаал прокоментував перемогу над США (3:1) у 1/8 фіналу ЧС-2022.

"Ми планувати проти Штатів створювати вільні зони, і нам це вдавалося. Це був головний план на гру. І ми почали забивати! Один гол яскравіше іншого – ми побачили приголомшливі м'ячі. Коли ми забивали третій м'яч, то лівий крайній захисник асистував правому. Мені дуже сподобалось, це вражаюче.

Проблеми були. Ми недостатньо добре працювали з м'ячем. Кажу футболістам, що ми все робимо правильно, коли м'яч у суперника, але самі ж надто часто робимо непотрібні втрати.

Потрібно значно додавати ц цьому компоненті, інакше чемпіонами світу не стати. А саме цього ми й домагаємося, правда? Я вирішив дати футболістам один вихідний, і їм не доведеться знову бачити мене. Вони вже починають від мене втомлюватись", — зізнався ван Гаал.

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу між Нідерландами та США на Football.ua