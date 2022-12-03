ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 3 грудня 2022, 17:00.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів переграла збірну США з рахунком 3:1.

Команда Луї ван Гаала забила двічі у першому таймі зусиллями Депая та Блінда. Райт на 76 рахунок скоротив, проте гол Думфріс вивів нідерландців у чвертьфінал.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Нідерланди — США 3:1

Голи: Депай, 10, Блінд, 45+1 — Райт, 76



Нідерланди: Нопперт — Думфріс, Тімбер, ван Дейк, Аке (де Лігт, 90+3), Блінд — де Рон (Копмейнерс, 46), Ф. де Йонг — Классен (Бергвейн, 46) — Гакпо (Вегхорст, 90+4), Депай (Сімонс, 83).



США: Тернер — Дест (Єдлін, 76), Циммерман, Рім, Робінсон (Морріс, 90+2) — Маккенні (Райт, 67), Адамс, Муса — Веа (Ааронсон, 67), Феррейра (Рейна, 46), Пулішич.



Попередження: Копмейнерс, Ф. де Йонг