ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий футболіст став автором одного з м'ячів.

У рамках матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини переграла збірну Австралії з рахунком 2:1.

Автором першого голу у цій зустрічі на 35 хвилині став Ліонель Мессі, для якого ця гра була 1000 у дорослій кар'єрі.

ФІФА визнало саме його найкращим футболістом поєдинку. Цей приз для Ліонеля вже восьмий в історії мундіалів.

Нагадаємо, що Мессі обійшов Роналду та Марадону по голах на чемпіонатах світу.