Зірковий футболіст став автором одного з м'ячів.
Ліонель Мессі. Getty Images
03 грудня 2022, 23:55
У рамках матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини переграла збірну Австралії з рахунком 2:1.
Автором першого голу у цій зустрічі на 35 хвилині став Ліонель Мессі, для якого ця гра була 1000 у дорослій кар'єрі.
ФІФА визнало саме його найкращим футболістом поєдинку. Цей приз для Ліонеля вже восьмий в історії мундіалів.
Нагадаємо, що Мессі обійшов Роналду та Марадону по голах на чемпіонатах світу.