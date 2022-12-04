ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Аргентини прокоментував стан свого підопічного.

Збірна Аргентини здолала Австралію в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі (2:1), завдяки чому продовжуватиме боротьбу за головний трофей світової першості.

Аргентина — Австралія 2:1 Відео голів та огляд матчу 03.12.2022

У звітній грі головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні не зміг розраховувати на одного з провідних гравців ланки атаки своєї команди — форварда Анхеля Ді Марію, який залишився на лаві для запасних через пошкодження, отримане в матчі проти Польщі (2:0) на груповому етапі.

Керманич аргентинців після завершення зустрічі прокоментував власне рішення залишити представника туринського Ювентуса в запасі на звітну гру.

"Анхель Ді Марія не був готовий грати сьогодні. Звичайно, мати його на лаві запасних — це завжди спокушає залучити його до гри, проте не цього разу.

Ми сподіваємось, що під час найближчих тренувань його фізичний стан покращиться і вже до чвертьфіналу він підійде в ідеальному стані", — заявив аргентинський фахівець.

Ді Марія на поточному міжнародному форумі відіграв три матчі (218 хвилин), зробивши один гольовий пас.

Наступний матч на мундіалі Аргентина зіграє проти Нідерландів 9 грудня, о 21:00.