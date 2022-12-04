Керманич Аргентини прокоментував стан свого підопічного.
Анхель Ді Марія, Getty Images
04 грудня 2022, 10:53
Збірна Аргентини здолала Австралію в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі (2:1), завдяки чому продовжуватиме боротьбу за головний трофей світової першості.
Аргентина — Австралія 2:1 Відео голів та огляд матчу 03.12.2022
У звітній грі головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні не зміг розраховувати на одного з провідних гравців ланки атаки своєї команди — форварда Анхеля Ді Марію, який залишився на лаві для запасних через пошкодження, отримане в матчі проти Польщі (2:0) на груповому етапі.
Керманич аргентинців після завершення зустрічі прокоментував власне рішення залишити представника туринського Ювентуса в запасі на звітну гру.
"Анхель Ді Марія не був готовий грати сьогодні. Звичайно, мати його на лаві запасних — це завжди спокушає залучити його до гри, проте не цього разу.
Ми сподіваємось, що під час найближчих тренувань його фізичний стан покращиться і вже до чвертьфіналу він підійде в ідеальному стані", — заявив аргентинський фахівець.
Ді Марія на поточному міжнародному форумі відіграв три матчі (218 хвилин), зробивши один гольовий пас.
Наступний матч на мундіалі Аргентина зіграє проти Нідерландів 9 грудня, о 21:00.